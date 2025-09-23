Manu resuelve Pasapalabra por sorpresa en la última jugada: 2,1 millones

El rosco de Pasapalabra está más calliente que nunca y en cualquier momento tanto Manu, como Rosa pueden dar la campanada. Eso sí, no cogerá por sospresa a los espectadores dado que el concurso de Antena 3 suele anunciar con antelacIón cuándo se entregará el esperado premio. Un día, que, como ya hemos visto con la victoria de Rafa u Óscar, la cadena ajusta su parrilla para hacer ese momento más épica, aun, si cabe.

Manu y Rosa han protagonizado uno de esos duelos igualados de desenlace incierto en El Rosco. Jugando por un bote de 2.152.000 euros, los dos concursantes han estado brillantes, cada uno con su estrategia. Además, la tensión ha estado precedida por el momento siempre divertido en el que el madrileño despide a los invitados con su poema, esta vez dedicado a Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid.

La táctica de Manu ha sido más reposada, probablemente por la gran cantidad de tiempo acumulado en las pruebas: hasta 35 segundos más que Rosa. No obstante, los dos han arrancado igual: con seis aciertos. Después, la coruñesa ha acelerado, especialmente con un turno de siete letras en verde, y ha cerrado la primera vuelta con 21. Manu, asegurando cada respuesta, ha terminado por empatar con su rival. No obstante, Rosa intuía que ese marcador no iba a ser suficiente para esquivar la próxima Silla Azul y ha arriesgado. Ha acertado y se ha plantado, dejando la presión en el atril rival.

Manu conquista a sus compañeros

El ingenio de Manu es inagotable, como ha demostrado en este programa de Pasapalabra. El concursante madrileño ha cumplido con su tradición de dedicar un poema de despedida a los invitados, pero es que ya había hecho una improvisación al comienzo de la tarde. Se lo dedicó a Roberto Leal y fue directo a su alma sevillista. “Es un chiste y una faltada a la vez”, reaccionó el presentador, encajando la broma con sentido del humor. Antes de El Rosco, Manu ha agradecido la ayuda y los buenos momentos que han dejado Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid. Lo ha hecho con versos que han jugado con sus nombres y apellidos, sorprendiendo a todos una vez más. “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”, ha sido el guiño que ha hecho con el director de cine. Roberto ha señalado que ha sido uno de los poemas más breves de Manu. “Cortita y al pie”, ha descrito.