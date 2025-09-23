María Patiño y Kiko Matamoros estallan contra Carlo Costanzia tras su entrevista en ‘¡De viernes!’
Carlo Costanzia ha provocado la indignación de María Patiño y Kiko Matamoros
La aparición televisiva del exmarido de Mar Flores no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado un auténtico terremoto en los platós.
Un inicio de programa con mensaje contundente
Este lunes, en No somos nadie, María Patiño abrió fuego con unas palabras muy claras sobre la entrevista que Carlo Costanzia concedió en ¡De viernes!: “Las frases que salieron de la boca de Carlo Costanzia… hacía tiempo que yo no sentía tanto rechazo ni tanta vergüenza viendo una entrevista. Hacía tiempo que no sentía tanto machismo en prime time”, sentenció la periodista, visiblemente molesta.
La presentadora no solo cargó contra las declaraciones del italiano, sino también contra la actitud cómplice de algunos compañeros de profesión, como Terelu Campos, que mostró cercanía con él durante la entrevista.
Kiko Matamoros, igual de tajante
El colaborador, que conoce de primera mano la historia de Mar Flores, no se quedó atrás en sus críticas: “Fue como un viaje en el túnel del tiempo. Creo que hacía 25 años que no se repetía este patrón en un plató de televisión. Aquello fue un diluvio de caspa”, opinó Matamoros, asegurando que lo visto le provocó “vergüenza ajena tremenda”.
Las palabras de Carlo Costanzia que encendieron la polémica
Pero, ¿qué dijo exactamente el exmarido de Mar Flores para generar semejante reacción? El italiano acudió a ¡De viernes! con la intención de rebatir lo que la modelo ha contado en sus memorias Mar en calma. Allí aseguró que todo lo referido a él eran “falsedades” y anunció que piensa “pedir amparo a la justicia”.
No dudó en airear supuestas pruebas de infidelidad de Mar Flores, como una factura telefónica de 1994, y hasta relató conversaciones con Javier Merino en las que, según él, el empresario habría admitido sentirse engañado.
Un nuevo frente abierto en la televisión
Las declaraciones de Carlo Costanzia, lejos de lograr la empatía del público, han reabierto viejas heridas y provocado una oleada de críticas. Patiño y Matamoros han sido los más duros en sus valoraciones, pero la polémica promete seguir coleando en los próximos días.
