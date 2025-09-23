Mariló Montero se sincera en MasterChef Celebrity: la tragedia que marcó su vida para siempre
La periodista conmovió al público al relatar el accidente en el que perdió a su padre y a su mejor amiga
La cuarta gala de MasterChef Celebrity 10 dejó uno de los momentos más impactantes y emotivos de la edición. Entre fogones y confidencias, Mariló Montero abrió su corazón a Alejo Sauras y compartió la gran tragedia que cambió su vida para siempre: el accidente en el que perdió a dos de las personas más importantes de su vida.
La confesión que dejó sin palabras a Alejo Sauras
Lo que comenzó como una conversación ligera sobre el amor y las almas gemelas terminó en una confesión desgarradora. “Se mató en un coche con mi padre”, dijo Mariló, dejando a su compañero completamente en shock.
La periodista recordó cómo, a los 19 años, su padre le presentó a una joven navarra cuando ella se marchó a vivir a Costa Rica. Aquella chica se convirtió rápidamente en su mejor amiga, alguien a quien consideraba su alma gemela. El destino, sin embargo, fue cruel: tras visitarla en Sevilla, la joven regresaba a Navarra recogida por el propio padre de Mariló en el aeropuerto. En el trayecto, un error en la carretera les llevó a chocar contra una furgoneta en un punto negro. Ambos murieron en el acto.
Una lección de vida entre lágrimas
Aunque el relato estremeció tanto a Alejo como a los espectadores, Mariló mostró la entereza con la que ha aprendido a afrontar la vida. “Eso pasó en el año 2000, ya está más que superado”, afirmó con serenidad, aunque todos comprendieron que una pérdida así nunca se olvida.
La presentadora también compartió la filosofía con la que encara las adversidades: “Las cosas se lloran una sola vez, si se lloran dos veces... Malo. La vida no te engaña, la vida te dice que vienes para irte y ya está”.
Un testimonio que emocionó al público
Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de apoyo a Mariló, destacando la fuerza y templanza que mostró en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Lo que quedó claro es que, más allá de los fogones y las pruebas culinarias, MasterChef Celebrity también ofrece un espacio para conocer el lado más humano de sus protagonistas.
