¿Qué ha ocurrido con Rafa Castaño, ganador de 2,2 millones en Pasapalabra? "Un bote acumulado de 170.500 euros"

Rafa Castaño puede presumir de haberse hecho con el bote más alto en la historia de Pasapalabra, llevándose a casa 2.272.000 euros. Lo hizo tras completar "El Rosco" en un solo turno, en un duelo contra Orestes Barbero, su eterno rival en el programa. Después de su victoria, se tomó un año sabático y se dedicó a la formación en inteligencia artificial, además de invertir el dinero de forma diversificada.

En la actualidad, el de Sevilla ha vuelto a la pequeña pantalla, esta vez como concursante de "Agárrate al sillón", el nuevo concurso de Telecinco en el que además ha destacado por su nuevo aspecto, como ha quedado patente en una de las últimas entregas de este. “Bueno, pues nada… Un poquito de máquina, un poquito de cardio… nada, rutina normal”, confiesa el Campeón ante la curiosidad del presentador. Pero hay algo más y que es súper importante para mantenerse de manera activa física y mentalmente: “Dormir bien”, confesaba el concirsante ante las preguntas del presentador, Eugeni Alemany. "Quien tiene el sillón tiene el poder" ha repetido en innumerables ocasiones Eugeni Alemany y qué gran verdad. Tras 50 victorias y un bote acumulado de 170.500 euros, Rafa Castaño, el campeón del programa hasta ahora, ha sido eliminado por Héctor, que se negó a aceptar el dinero que le ofrecía Castaño.

En estos 53 programas en los que ha participado Rafa Castaño, el concursante ha vivido momentos de todo tipo: tensos, graciosos, emotivos y sobre todo muy divertidos. Poco a poco, el participante se ha ido soltando y junto con Eugeni Alemany y la ayuda de los concursantes que se han enfrentado a él, ha protagonizado los mejores momentazos de 'Agárrate al sillón'. El líder del programa hasta ahora y Eugeni Alemany, han creado una bonita relación de amistad en la que han generado entre ellos una gran confianza. Tanto es así, que en uno de los programas, el presentador desvelaba una confesión de su vida personal que le había realizado el concursante entre bambalinas.

"¿Qué sabor no perciben los gatos? ¿Dulce o salado?", preguntaba el presentador y, tras la respuesta de cada uno de los concursantes, trasladaba la pregunta al campeón del programa aludiendo a algo que sabía por sus conversaciones entre bambalinas: "Tú tuviste un gato que se lo quedó tu ex, me lo contaste a mí en un programa. Claro, son tantos días Rafa, que ya al final es lo que tiene tanta victoria, que se acumula una vida". Como dueño del sillón hasta el momento, Rafa Castaño se ha podido dar cuenta con cada programa, que su sitio peligraba con la llegada de seis nuevos concursantes dispuestos a hacer hasta lo posible por conseguir sentarse en la preciada silla.