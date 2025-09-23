Rafa Castaño pierde el sillón tras más de 50 días como campeón: "Me veo bastante irregular"

Tras 50 victorias y acumular un bote de 170.500 €, Rafa Castaño fue finalmente eliminado del concurso Agárrate al sillón este lunes. Durante su prolongada participación, el sevillano se convirtió en la cara visible del programa, pero sucumbió ante Héctor, un profesor de inglés de Logroño.

Duelo final: propuesta y rechazo

En el duelo decisivo, Rafa ofreció 5.000 € de su acumulado a Héctor para que éste abandonara y le dejara conservar el sillón. Sin embargo, Héctor rechazó la oferta y prefirió afrontar el enfrentamiento, lo que le dio finalmente el sillón.

Héctor, el nuevo campeón inesperado

El ganador del desafío, Héctor, se ha destacado como un perfil distinto: profesor, con humor, seguridad y personalidad. Aunque era relativamente desconocido, supo vencer en el tramo final del programa, ganando el duelo con mejores respuestas.

Rafa reconoce sentirse “regular”

Antes de la negociación final, Rafa admitió que últimamente se sentía “bastante regular”, consciente de que no estaba en su mejor momento. También mencionó que esta etapa le parecía que tendría que terminar en algún momento.

Carrera, bote histórico y reflexiones claras

Rafa Castaño saltó a la fama al ganar uno de los botes más altos de la televisión con Pasapalabra, con 2.272.000 €. Desde entonces ha alternado descanso, formación (en áreas como la Inteligencia Artificial, por ejemplo) y participación en Agárrate al sillón. Asimismo ha hablado públicamente sobre cómo Hacienda resta una buena parte de esos premios, comentando que aunque el bote fue enorme, en ciudades como Madrid no es suficiente para comprar una casa.

Qué viene para Rafa Castaño ahora

Con la eliminación, Rafa recibió elogios del público y del presentador Eugeni Alemany, llevándose el reconocimiento por su esfuerzo, constancia y carisma. Habrá que ver si decide retirarse de los concursos, tomarse un descanso mediático, o volver con nuevos proyectos. Su frase “últimamente me veo bastante regular” sugiere que está valorando su situación personal y profesional tras este último tropiezo.