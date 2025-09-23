Última hora sobre el adiós de Isabel Pantoja y la inesperada reacción de su sobrina, Anabel: así se ha vivido el tenso momento en plena calle
La cantante se prepara para una de las decisiones más importantes de su vida
Ya no hay marcha atrás. Isabel Pantoja ha vaciado toda una vida en Cantora para cerrar la etapa más icónica de su historia y poner literalmente un océano de por medio. Tras casi cuatro décadas residiendo en la finca gaditana que compartió con Paquirri y donde creció su familia, la artista ha empaquetado sus recuerdos y enseres en un contenedor rumbo a República Dominicana, el destino elegido para recuperar la estabilidad lejos del foco mediático y la asfixia económica.
La situación de Cantora queda marcada por la incertidumbre, mientras la tonadillera afronta este cambio de país tras haber finalizado su etapa en Madrid, con distancias familiares y una carrera musical en pausa, y sin perspectivas de reconciliación con sus hijos.
En paralelo al desmantelamiento de Cantora, la reacción de Anabel Pantoja no se hiza hecho esperar. La sobrina de la tonadillera cambió radicalmente su semblante ante las preguntas sobre la marcha de Isabel a Latinoamérica, evitando cualquier comentario y zanjando a golpe de indiferencia el tema que copa titulares en la familia. Y es que, una vez más, la influencer prefiere no hablar del futuro de su tía ni del destino de la famosa finca familiar.
Más allá de la polémica y el drama familiar, Anabel recupera su energía y su sonrisa sobre la pista de "Bailando con las Estrellas". Nostálgica pero feliz, la colaboradora se ha mostrado mucho más risueña cuando le han preguntado por el apasionado beso que le dio a su bailarín en plena gala, como muestra de cariño y agradecimiento por el apoyo que le brinda: "Muchas gracias. Buenos días". Además, deja claro que se encuentra "bien, muy bien", aunque prefiere no aclarar cómo se tomó David, su pareja, este cariñoso gesto hacia su compañero de baile. Así, alejada del conflicto de Cantora, la joven continúa apostando por sus nuevos proyectos profesionales y personales.
