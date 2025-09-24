Adiós a Rosa Pasapalabra: Manu establece su nuevo récord con Lucía

La chapa de color naranja cambiará de dueño en el próximo programa porque Manu se ha impuesto en el duelo contra Rosa en este Rosco de Pasapalabra. En un cara a cara muy igualado, el madrileño ha sorprendido con su última jugada. El concursante ha terminado con una sonrisa una tarde que comenzó con récord y anécdota: es el primero que coincide con un invitado tres veces. Lucía Jiménez es quien, paralelamente, se ha convertido en tripitidora.

El Rosco ha estado tan competido como lo ha sido el resto del programa. Por eso, han llegado con sólo un segundo de diferencia, en este caso a favor de Rosa. Ambos han ido casi a la par durante la primera vuelta y la han cerrado casi a la vez con 18 aciertos. Los marcadores han coincidido con 20 letras en verde, de forma breve porque la coruñesa ha sacado una respuesta más.

Tras un rato estancados en ambos atriles, en una mezcla de respeto y estrategia, Rosa ha decidido plantarse. La táctica del silencio le ha funcionado a Manu porque ha demostrado que podía ir mucho más allá de la mera remontada: ¡acariciaba el bote de 2.158.000 euros! Le faltaban dos letras y ha intentado la hazaña.

Nuevo récord de Manu (sin Rosa)

Manu parece dispuesto a romper todos los récords de Pasapalabra. Ya atesora algunos y sigue batiendo otros nuevos. Ahora, se ha convertido en el primer concursante que coincide tres veces con un invitado. Es un hito que ha conquistado gracias a su longevidad: 344 programas, y en esta ocasión con la tranquilidad del último empate en El Rosco. Paralelamente, el honor de ser la primera tripitidora es para Lucía Jiménez. “Estoy muy orgullosa”, ha afirmado la actriz sobre este título, aunque ha dado todo el mérito a Manu: “Es que eres muy bueno”. Por su parte, Víctor Elías ha explicado que se reencuentra con Rosa, que “acababa de entrar” en su anterior visita, aunque es la primera vez en su equipo.

Ana García Lozano ha puesto humor a estas estadísticas: “Manu, todos hemos pasado por ti”. Ella también repite con él. Como ha comentado Roberto Leal, es lógico teniendo en cuenta que ya lleva casi un año y medio en Pasapalabra. “Ya es antes o después de Manu”, ha bromeado el presentador. De hecho, como Ana ha señalado, el concursante ya tiene tanto dinero acumulado como dos botes del día que llegó.