Anabel Pantoja estalla contra los rumores de crisis con David: “¿En serio? Lleva tres años yéndose a Córdoba a trabajar”

Anabel Pantoja atraviesa un gran momento profesional gracias a su participación en Bailando con las estrellas, pero no todo son alegrías. La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que hacer frente a las especulaciones sobre una supuesta crisis con David Rodríguez, el padre de su hija Alma, y su respuesta no ha podido ser más contundente.

El origen de los rumores

Según el programa El tiempo justo, la mudanza de Anabel a Madrid habría afectado a la pareja. Mientras ella disfruta de su nueva vida en la capital, David no estaría logrando adaptarse al entorno influencer de su pareja y estaría barajando invertir en su clínica de fisioterapia en Córdoba, lo que aumentaría la distancia entre ambos. A esto se sumaría, según el mismo espacio, la complicada relación de David con Merchi Bernal, la madre de la influencer, especialmente tras el ingreso hospitalario de la pequeña Alma.

La respuesta de Anabel: “¡Claro que se adapta a Madrid!”

Las cámaras de Europa Press captaron a una Anabel visiblemente indignada a primera hora de la mañana. “Son las 8:30, voy a trabajar como vosotros. David lleva yéndose a Córdoba más de tres años de lunes a jueves porque tiene su clínica allí. ¡Claro que se adapta a Madrid!”, aseguró con firmeza. Molesta, negó tajantemente cualquier crisis: “Los fines de semana cuida de mi niña cuando yo estoy trabajando. ¿De verdad tanto rebusque?”.

Una reacción entre la indignación y las lágrimas

Al escuchar que su madre podría culpar a David de lo sucedido con su nieta, Anabel no pudo contener su enfado: “Creo que te has pasado y no merecía esa pregunta”, dijo tajante antes de cerrar la puerta de un portazo.

Desahogo en redes sociales

Lejos de quedarse ahí, la influencer recurrió a Instagram para zanjar rumores con un mensaje demoledor: “Ahora la película de la temporada 4 es si tengo crisis con mi pareja porque se va de domingo a jueves a Córdoba para atender su clínica. Pues entonces llevamos tres años de crisis política, porque lleva haciéndolo desde que nos conocimos”.

Con estas palabras, Anabel ha dejado claro que su relación con David no atraviesa ninguna crisis y que, pese a los rumores, su familia está más unida que nunca.