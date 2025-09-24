Anabel Pantoja, muy sincera sobre la separación del padre de su hija: "Creo que te has pasado y no merecía esa pregunta"

Nuevo frente abierto para Anabel Pantoja. Y es que según ha revelado la colaboradora Leticia Requejo en 'El tiempo justo', su relación con David Rodríguez se ha resentido a raíz de su mudanza a Madrid para participar en la segunda edición del talent show de Mediaset 'Bailando con las estrellas' y, mientras la influencer estaría feliz, su novio no se estaría adaptando tan bien a su nueva vida en la capital.

El fisioterapeuta mantiene su rutina laboral de trabajar en la clínica regentada por Mariló de la Rubia en Córdoba de lunes a jueves, y los fines de semana viaja a Madrid para estar con su pareja y la hija que tienen en común, Alma, que en noviembre cumplirá un año.

Y el problema vendría porque el cordobés "no encaja" en la vida que Anabel lleva en la capital, rodeada de personajes del mundo influencer, cuando él prefiere mantener un perfil bajo y que su vida personal no se exponga en redes sociales.

Además, David estaría intentando encontrar trabajo como fisioterapeuta en Madrid, pero no está teniendo suerte y se estaría planteando invertir en la clínica de Córdoba en la que trabaja, lo que le obligaría a pasar más tiempo en su ciudad natal.

No solo el modo de vida de Anabel ni la carrera profesional de su novio les estaría pasando factura, ya que según el programa presentado por Joaquín Prat, la crisis de la pareja se habría agravado porque la madre de la influencer, Merchi Bernal, está en la capital con su hija, y su relación con David sería de lo más tensa desde el ingreso de urgencia de su nieta Alma, ya que culpa a su yerno de lo sucedido.

Su posible crisis

Una información que no ha sentado nada bien a Anabel, que ha reaccionado visiblemente molesta a las preguntas sobre su posible crisis con David ante las cámaras de Europa Press a primera hora de este miércoles. "Son las 8,30 de la mañana. Como dice Belén ¿en serio? ¿qué es lo que pasa? ¡Uy por favor! ¡Que se ha ido a Córdoba a trabajar! ¡Que se ha ido a Córdoba a trabajar!" ha expresado sin dar crédito a lo que se está comentando sobre su relación.

Y ha sido al escuchar que se lleva mal con su madre, y que no se adapta a la vida en Madrid, cuando ha estallado dolida y al borde de las lágrimas: "De verdad, mira, son las 8,30 voy a trabajar como vosotros. David lleva yéndose a Córdoba más de tres años de lunes a jueves porque tiene su clínica allí. ¡Claro que se adapta a Madrid! Los fines de semana cuida de mi niña cuando yo estoy trabajando en el programa ¿de verdad tanto rebusque?".

"Ya no, de verdad por favor ¡De verdad! Si lleva yéndose todo el año" ha insistido negando rotundamente que estén atravesando una crisis. Además, ha desmentido también que David esté buscando trabajo en Madrid, ya que como ha dejado claro "tiene bastante con su clínica".

"Por favor, de verdad. Hay tantas noticias, sobre todo con lo de la guerra, con los niños, con todo lo que pasa... que estas chorradas..." ha afirmado molesta antes de introducirse en el coche para ir a los ensayos de 'Bailando con las estrellas'.

Y aunque parecía que no quería decir nada más, no ha podido contenerse cuando ha escuchado al reportero decir que su madre y la familia Pantoja culpan a David del episodio que le sucedió a su hija Alma, y que la relación es tensa por eso: "Creo que te has pasado y no merecía esa pregunta. Creo que te has pasado" ha exclamado cerrando la puerta de un portazo y fulminando con la mirada a la prensa.

Lejos de quedarse ahí, Anabel ha negado su crisis sentimental a través de Instagram, compartiendo un demoledor mensaje con el que ha dejado claro su enfado: "Ahora la película de la temporada 4 es si tengo crisis con mi pareja porque se va de domingo a jueves a Córdoba para atender su clínica. Que no se adapta a Madrid y que esto es crisis y se acaba. Pues entonces llevamos 3 años de crisis política, porque lleva haciéndolo desde que nos conocimos. Me voy a cagar en el wc, yo me voy a cagar en el wcde mi casa, mejor, sí".