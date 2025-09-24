Los concursantes de OT no saben leer un reloj de agujas y las redes sociales estallan: "Es vergonzoso"

"No es gracioso, es vergonzoso". Así reaccionaron en redes sociales muchos seguidores de la nueva edición de Operación Triunfo, el concurso de canto que lanzó a la fama a David Bisbal, Aitana o Manuel Carrasco, entre otros muchos, al ver que los actuales concursantes no saben leer un reloj de agujas. No saben e incluso se ríen de ello.

"¿Dónde está el reloj que nos dijo Noemí?", pregunta una de las aspirantes de OT durante el desayuno. Hasta que localiza un reloj analógico colgado en la pared. "¡Ah! Y tenemos que fingir que sabemos leer esto", afirma entre risas. "Yo igual, tía. ¿Sabe alguien leer esto?", contesta otra concursante, sin que nadie logre descifrar la hora. La primera de ellas se aventura a explicarlo: "La pequeña es para las horas y la pequeña para los minutos. Así que serán las...".

La situación fue tan bochornosa que obligó a Noemí Galera, la directora de la academia, a intervenir y a explicar a los chavales la hora que marcaba el reloj.

Hasta los niños de Primaria lo saben

"Antes cuando no sabías algo te daba vergüenza por no saberlo, ahora se ríen. Así nos va… Menos mal que no toda la juventud es así", comenta una seguidora en Instagram. "Mi hijo va a primaria y sabe de sobra interpretarlo.... Que se lo hagan mirar", apunta otra. "En unos años chat gpt les tendrá que recordar como se llaman", dice otro sorprendido. "Como puede ser que no lo sepan? Mis hijos son más pequeños y lo saben de sobra! Y sus amigos igual! Qué raro!", agrega otro internauta.

Nueva temporada en Prime Video

'OT 2025' arrancó el pasado 15 de septiembre el pistoletazo de salida en Prime Video. El talent show de Gestmusic recibió a los 18 aspirantes a entrar en la academia, renovó su jurado casi por completo, contó con un ganador de 'La Voz, un corista de Rels B y emocionó con una dedicación muy especial.

'Operación Triunfo' volverá en septiembre y abre fase de selección a través de TikTok / .

La gala comenzó con las actuaciones de los 18 aspirantes: Claudia Arenas, Max, Cristina, Judit, Lucía Casani y Téyou (corista de Rels B) consiguieron el pase directo. A continuación, Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero se retiraron a deliberar para seleccionar a otros ocho concursantes.

Guillo Rist, Olivia, Carlos, Martín Thino, Guille Todelano, Salma de Diego, Laura Muñoz y Javier Crespo (ganador de 'La Voz 2022') fueron los elegidos por los cuatro jueces para cruzar la pasarela. Por su parte, los profesores le dieron la oportunidad a María Cruz y el público se decantó por Iván Rojo, dejando a Sam y Quique fuera de la academia.

Además, la gala contó con el regreso de Miriam Rodríguez (finalista de OT 2017) y una dedicación especial de Chenoa a Tony Cruz, fallecido este verano: "Uno de los creadores, ¡va por ti, cariño mío, que estás con la escaleta ahí apuntando! Va por ti de parte de todo el equipo".