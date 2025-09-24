El desconcertante comunicado que ha emitido Yulen Pereira tras saber que su hijo no llevará su apellido: "La vida no sigue"

Jeimy Báez y Yulen Pereira se convertían en padres hace solo unas semanas. El esgrimista y la exconcursante de GH Dúo contaban por sorpresa y por separado que estaban esperando un hijo. A pesar de que ambos rompieron su relación hace meses, la dominicana decidió seguir adelante con el embarazo y ser madre soltera, tal y como contó en De Viernes y es que la joven dejó claro que el hijo de Arelys Ramos había sido claro en su postura de no seguir con el embarazo, llegando incluso a proponerle abortar.

Una opción a la que la Báez se negó, cerrando además, o dejando casi entreabierta la puerta a una relación cordial con el padre de su hijo.

Ahora, tras dar a luz, mucho se ha especulado sobre si el esgrimista se habría pasado por el hospital a conocer a su bebé, cosa que parece improbable ya que según ha contado Letici Requejo en Tradear, el ex de Anabel Pantoja tendría prohibida la entfrada en el hospital.

Sin embargo, esta duda acabó por disiparse ya que era el deportista el que acababa anunciando vía Instagram que había sido padre, con una imagen en la que se veía al ex de Anabel Pantoja compartiendo una foto de la mano de su bebé y Jeimy Báez al fondo.

Otro de los interrogantes que rodeaban la paternidad del esgrimista era si el pequeño llevaría el apellido de su padre. Una cuestión que ya parece haberse resuelto ya que, tal y como ha confesado la joven, el bebé no llevará el apellido Pereira.

Ante esto, el esgrimista se ha pronunciado, dejando claro su malestar ante la decisión de la exconcursante de Gran Hermano Dúo. "A veces la vida no sigue el guion que uno imagina. Los planes cambian, la gente cambia, las circunstancias también. Lo único que me queda claro es que tengo que seguir. No es fácil, pero en la dificultad también se encuentra el carácter", contaba el hijo de Arelys Ramos en Instagram.

Embarazo inesperado

Jeimy Báez dejaba a todos sin palabras el pasado viernes con su incendiaria entrevista en De Viernes, donde la joven confesba que estaba embarazada y destapaba por error el nombre dle padre de su hijo: Yulen Pereira.

Empezaba así una polémica que promete traer cola y que ha puesto al exconcursante de Supervivientes en el punto de mira ya que por el momento, solo se ha pronunciado para comunicar que conoció la noticia a través de la televisión.