El incómodo momento que se ha vivido en First Dates cuando un comensal iba a pagar la cena: "¿Invitas a los hombres?"

En First Dates las cenas son la excusa perfecta para que se produzacan numerosas situaciones que rozan lo absurdo en muchas ocasiones.

Esta vez, ha sido el encuentro entre Jesús, un extaxista de 76 años y Olga, una mujer que dejaba sin palabras al propio invitado. "Estoy muy agradablemente sorprendido", contaba el comensal. Algo que repetía en los totales, cuando se quedaba a solas con las cámaras. "Ha sido bastante impactante, es una mujer muy atractiva". repetía el taxista jubilado.

Pero, por parte de Olga, la impresión de su cita no tenía nada que ver con la de Jesús. "No te siente mal porque soy muy clara hablando y muy sincera pero lo único que les pedí yo es que, por favor, no tuvieran el barrigón que tiene la mayoría de ellos que no se le ves los pies”, decía la soltera.

Aunque el momento más incómodo de la noche llegaba cuando tocaba pagar la cena. Olga se daba cuenta en ese momento de que había olvidado su bolso y no podía pagar su parte de la cena. Fue cuando Jesús, ni corto ni perezoso, se ofreció a prestarle dinero para hacer frente a su parte del menú. Una decisión que salió cara al soltero ya que Olga no dudó en considerarlo "cutre". . "¿Tú invitas a los hombres en las mismas condiciones? No sé, yo en una primera cita no veo ninguna necesidad", apuntaba el soltero.

