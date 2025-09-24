Irene Rosales reacciona de forma inesperada a la marcha de Isabel Pantoja de España: la decisión de la influencer tras el divorcio

En mitad de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, Isabel Pantoja ha vaciado la finca Cantora para comenzar más pronto que tarde su nueva vida en República Dominicana. La artista busca recuperar la estabilidad y la asfixia económica lejos del hogar donde ha residido durante cuatro décadas.

Sin embargo, parece que esta noticia poco ha importado a la exmujer del dj, ya que se ha mostrado indiferente cuando se le ha preguntado por ello. Ajena a esta noticia, la influencer no ha desvelado qué le parece que Cantora -propiedad que también pertenece a Kiko Rivera y, por consiguiente, a sus hijas- esté en manos ahora de un grupo inversor por las deudas.

En este aspecto, Irene no ha querido aclarar si Kiko también ha perdido su parte correspondiente de la finca, pero sí que ha desvelado que se encuentra "bien" a pesar de la complicada situación que está viviendo tras confirmar su ruptura con el dj.

Nadie del entorno de la artista se ha pronunciado sobre la marcha de esta a Latinoamérica, ni siquiera Anabel Pantoja, que es la única persona mediática de la familia que mantiene el contacto y la relación con ella después de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta con sus hijos.