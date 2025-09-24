Isa Pantoja se sincera tras ser madre por segunda vez: “Me estoy dejando la piel en algo que me está enseñando mucho más de lo que imaginaba”

Isa Pantoja atraviesa una etapa llena de ilusión. Meses después de dar a luz a su hijo Cairo, fruto de su relación con Asraf Beno, la hija de Isabel Pantoja ha reaparecido en redes sociales para contar cómo está viviendo este momento personal y profesional que la mantiene más motivada que nunca.

Un reto que combina esfuerzo y aprendizaje

La influencer ha compartido con sus seguidores que está volcada en un proyecto muy especial, del que aún no ha querido desvelar demasiados detalles, pero que apunta a estar relacionado con DecoMasters, el programa de TVE en el que participa junto a Asraf. “Me estoy dejando la piel (literalmente) en algo que me está enseñando mucho más de lo que imaginaba. Estoy creciendo, aprendiendo y sobre todo esforzándome al máximo por mí y por mis niños”, confesó emocionada.

En la publicación, Isa mostró también sus manos llenas de cemento, dejando entrever el esfuerzo físico que conlleva esta nueva aventura. “Ganas de contaros”, añadía, despertando la curiosidad de todos sus seguidores.

El apoyo de sus fans

Como era de esperar, los mensajes de cariño no tardaron en llegar. “Isa, maravillosa. Todo lo que haces por tu familia es admirable”, “Eres una gran madre y mujer”, o “Mucha suerte en el reality, os amamos”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió la joven.

Isa Pantoja confiesa su problema de salud en plena grabación de DecoMasters: “Estoy derrotada” / Instagram

Entre grabaciones y vida familiar

Isa ya había adelantado lo exigente que está resultando este reto. “Estoy derrotada, esta semana ha sido de trabajo constante. He cargado mi batería para seguir dando lo mejor de mí y, sobre todo, aprender”, explicaba hace unos días. Eso sí, también ha confesado que el estrés le está pasando factura con una notable caída de cabello.

Aun así, la felicidad de su nueva maternidad pesa mucho más. Junto a Asraf, Isa disfruta de esta etapa con su pequeño Cairo y con Alberto, su hijo mayor. “Cuando soy feliz, soy demasiado feliz de ver la familia que he creado y lloro de felicidad”, aseguró hace unas semanas.