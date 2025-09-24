Jeimy Báez decide que su hijo no lleve el apellido de Yulen Pereira: "Quiere ser madre en soltario"
La exconsursante de GH Dúo 3 confirma que inscribirá al bebé únicamente con sus apellidos, pide una prueba de paternidad y revela presiones y desencuentros previos con el padre del niño
Demi Taneva
Jeimy Báez ha anunciado en exclusiva que su hijo no llevará el apellido de Yulen Pereira, sino que será inscrito legalmente solo con los apellidos maternos. Esta decisión reafirma su postura de ejercer la maternidad en solitario, según ella misma ha comunicado.
En relación con su decisión, Jeimy ha señalado que no entregará voluntariamente la paternidad, pero ha solicitado que Yulen Pereira acceda a una prueba de ADN para que, si lo desea, pueda asumir legalmente ese rol. Hasta ahora, dice, no ha existido apoyo suficiente por parte del padre del niño.
Tensiones durante el embarazo
Según declaraciones previas, Jeimy ha expresado que sintió que Yulen no asumió el embarazo con la ilusión esperada. Ella alega que lo bloqueó en redes y WhatsApp por falta de comunicación y respaldo durante la gestación, algo que generó distancia entre ellos.
En meses anteriores, durante su paso por programas como ¡De Viernes!, Jeimy afirmó que el padre del bebé no estaría decidido públicamente por ahora, y se negó a revelar su identidad. Más adelante, en un momento emocional, el nombre se le escapó entre lágrimas cuando relataba su relación con esa persona: “Nunca hemos sido pareja, nos hemos estado conociendo”.
Reacción de Yulen Pereira: sorpresa e intención de presencia
Desde el entorno de Yulen Pereira han afirmado sentirse sorprendidos por la decisión de Jeimy de no incluirlo en el registro del bebé. El exconcursante ha declarado anteriormente su voluntad de “estar presente para lo que haga falta” y de no renunciar a su rol si se le demostrase la paternidad.
Un capítulo abierto y sin cierre aparente
La decisión de Jeimy Báez marca un antes y un después en este conflicto mediático: rechaza que el niño lleve apellido paternal, exige que el padre se pronuncie con pruebas legales, y afirma que su felicidad con su hijo es plena. Pero queda pendiente cómo responderá el entorno de Yulen, si habrá demandas legales, y cómo todo esto influirá en la vida del pequeño y la relación entre ambos progenitores.
