Laura Matamoros se confiesa: embarazo, separación y dolor en prime time

Laura confesó que, tras separarse de Benji Aparicio en 2021, descubrió que estaba embarazada. Según dijo, fue algo que “estábamos buscando”, pero que la noticia llegó en un momento muy delicado para la pareja.

El impacto del primer embarazo

Durante el programa, Matamoros relató que su primer embarazo fue una experiencia muy intensa y difícil emocionalmente: “Se me vino el mundo encima”. Contó que dio positivo estando de viaje, con apenas un mes de gestación, y que sintió que no podía asimilar lo que estaba pasando: "Me superó ser madre tan jóven".

Partos dolorosos y consecuencias físicas

Laura aseguró que durante ambos partos vivió momentos extremos. En el primero comentó que engordó 30 kilos, sufrió dolores fuertes, problemas de espalda y que la epidural casi no le hizo efecto. En su memoria, fue “lo peor del mundo”.

Custodia, crianza y nuevos desafíos

Respecto a la custodia de sus hijos, expresó que al principio lo vivió muy mal, ya que pensaba que los hijos “son de las madres”. Sin embargo, reconoció que tuvo que ajustar su mentalidad y aceptar la custodia compartida, con días asignados entre semana para cada progenitor. También dijo que uno de sus miedos fue cómo lo sentiría su hijo Matías, que es muy emocional, pero que finalmente lo están viviendo con naturalidad.

Laura también aprovechó la entrevista para pedir una especie de “disculpa emocional”: dijo que le encantaría que algunas etapas de su vida fueran olvidadas por el público y por ella misma, ya que aún carga con culpas, juicios ajenos y recuerdos que le pesan.

A pesar de los años de altibajos, Laura afirmó que ahora está en una fase de reconstrucción interior. Desea crecer tanto personal como profesionalmente, cuidar de sus hijos, y dejar atrás lo que le hace daño. Su prioridad ahora: estar bien por dentro para que lo demás fluya.