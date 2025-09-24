Lucas rompe su silencio sobre Andy: "Es curioso cómo el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima"

La demanda de un productor musical a Lucas reclamándole 360.000 euros no es la única polémica que rodea a 'Andy y Lucas' en plena cuenta atrás para despedirse de los escenarios después de más de 20 años en el mundo de la música y de lanzar canciones que se han convertido en 'himnos' como 'Tanto la quería' o 'Son de amores'.

En los últimos meses han sido varias las ocasiones en las que se ha asegurado que la relación entre ambos artistas atravesaría por su peor momento, y la tensión sería tal que habrían protagonizado fuertes discusiones en varios de sus conciertos, dejando entrever que el motivo de su adiós no sería tanto por los problemas cardíacos de Lucas, sino que la situación se habría vuelto insostenible con Andy.

Hace unos días el propio Lucas alimentaba los rumores de mala relación en el programa de Mediaset 'Me quedo conmigo', en el que además de sincerarse sobre los durísimos momentos que ha vivido a raíz de su desastrosa operación de nariz, revelaba que el que más había tirado "para adelante" con el grupo "cargándose mucha responsabilidad a sus espaldas" y llevando la gestión económica había sido él y no su compañero: "No vale para hacer eso. No quiero tirarle por los suelos pero no tiene disciplina" ha asegurado.

Jota Caral

Unas duras declaraciones a las que Andy respondía con varias indirectas demoledoras a través de sus redes sociales: "Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo"; "Toda deuda se paga. Toda verdad se revela. Ley de vida"; "no gastes energía probando nada, el tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla"; o "Es curioso cómo el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima", ha compartido en redes sociales, dando fuerza a los que creen que su relación con Lucas estaría completamente rota a falta de 3 semanas para decir adiós a 'Andy y Lucas'.

Y, confirmando que el fin del grupo no quiere decir el suyo como artista, Andy ya estaría grabando los primeros temas de su carrera musical en solitario; algo de lo que su compañero se habría enterado por la prensa y que se especula que no le habría sentado bien.

En el ojo del huracán por la elevada deuda que tendría con un promotor al que no habría pagado varios conciertos de la gira -el cantante ha negado la mayor y ha anunciado que va a demandar a su vez a este hombre por calumnias, ya que no tenían ningún contrato firmado- Lucas ha salido al paso de las informaciones sobre su mala relación con Andy y ha afirmado rotundo que "no es así" que esté enfadado con su compañero.

Y aunque no ha querido responder a las preguntas sobre si es cierto que a su otra mitad le han sentado mal las cosas que dijo sobre él en su entrevista en 'Me quedo conmigo', sí ha querido mostrarle su apoyo incondicional en su nueva andadura sin él: "En su carrera en solitario le deseo lo mejor, que lo quiero muchísimo y él lo sabe" ha afirmado. "Y no quiero hablar más de Andy que luego se malinterpretan las palabras. Ya me he quedado tranquilo" ha zanjado.