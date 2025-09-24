Luis Merlo recuerda a Mauri, el personaje que le cambió la vida: "Me ayudó a pagar al dentista y a mucha gente a ser aceptada"

Luis Merlo se ha sentado en La Revuelta para hablar como nunca de uno de los papeles más importantes de su carrera: Mauri, el entrañable periodista de Aquí no hay quien viva. Un personaje que, como él mismo confiesa, le cambió la vida… aunque al principio estuvo a punto de rechazarlo.

Un inicio con dudas y una llamada inesperada

El actor confesó a David Broncano que dijo hasta “cuatro veces que no” antes de aceptar el papel. “Me daba miedo que se caricaturizara la figura de un gay”, explicó. Sin embargo, la vida dio un giro en el momento más insospechado: “La última vez me llamó el propio José Luis Moreno cuando yo estaba en el dentista. Pensé: si no tengo dinero para pagarle, haz la serie”.

Ese sí definitivo acabaría marcando su carrera y, sobre todo, la historia de la televisión española. “Nunca he trabajado tantísimas horas”, recordaba con nostalgia, pero reconociendo que aquella etapa le dio “un éxito muy grande” por el que siempre estará agradecido.

El poder transformador de Mauri

Más allá de lo profesional, Luis Merlo reveló que Mauri tuvo un impacto social inesperado. “Cambió muchas cosas, cambió muchas vidas”, aseguró emocionado. Según contó, fueron numerosas las personas que le pararon por la calle para agradecerle que, gracias a su personaje, habían logrado ser aceptados por sus familias. “Yo no sé si educaría a mis padres viendo ficción, pero sirvió para esa educación donde sólo importa esto y esto”, dijo, señalándose el corazón y la cabeza.

Conflictos y agradecimiento

Tras Aquí no hay quien viva, Merlo dio el salto a El Internado, algo que enfadó profundamente a José Luis Moreno. “Él quería que hiciera La que se avecina. Primero me mandó muchas flores, y luego me vetó porque estaba molesto”, reconoció. Aun así, el actor prefirió quedarse con lo positivo: “Fuera de las bromas, estoy agradecido porque me dio un éxito muy grande”.

Hoy, años después, Luis Merlo sigue en plena forma, trabajando en La que se avecina y recordando con cariño a Mauri, el personaje que no solo le dio popularidad y estabilidad, sino que también abrió caminos en la ficción española para hablar de diversidad con respeto y naturalidad.