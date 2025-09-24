La madre de Adara abandona Supervivientes y cuenta por primera vez el secreto mejor guardado de la influencer: "Cómo no voy a estar preocupada"

Martes de 'Supervivientes: Tierra de nadie', y noche de salvación de cara a la tercera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025' que tendrá lugar en la gala del jueves tras el adiós de Kike Calleja y Elena Rodríguez. En la lista de nominados, cuatro pesos pesados como Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila, que están protagonizando buena parte de las tramas de esta edición y que, antes de exponerse a la decisión definitiva de la audencia, se han enfrentado a la icónica ceremonia de salvación bajo los cubos de barro.

Muy nerviosas y ocultando sus rostros con las manos -tanto por protegerse del lodo como porque saben que esta expulsión marcará un antes y un después en la convivencia- han ido descubriendo a cuentagotas, con Laura Madrueño cortando las cuerdas dándole al momento toda la emoción y el dramatismo posible, quiénes siguen nominadas y tendrán que esperar al próximo jueves para saber si continúan en Honduras o si regresan a España antes de lo esperado.

La primera en llenarse de barro, Jessica, que se ha tomado la decisión del público con deportividad y una sonrisa de resignación; a continuación, el cubo de barro ha caído sobre Fani, que se lo esperaba y ha asegurado que "lo sabía" mientras sus compañeras le daban ánimos.

Con Gloria Camila y Adara en la estructura ansiosas por saber cuál de las dos sigue nominada y cuál se ha salvado y puede respirar tranquila una semana más, Laura Madrueño no alargaba más la agonía y comunicaba, a golpe de cubo de lodo cayendo sobre ella, que la audiencia ha decidido que se salve la hija de Ortega Cano y que sea la ganadora de 'GH Vip 7' la que se enfrente a la expulsión frente a Jessica y Fani.

Un golpe de efecto por parte de la hermana de Rocío Carrasco, que una vez más vuelve a contar con el apoyo incondicional del público y se perfila como la rival a batir en 'Supervivientes All Stars'. Fuerte, emocionada, y feliz porque su deseo es continuar en el concurso y seguir dándolo todo, Gloria ha dibujado un corazón con las manos mientras saltaba de alegría y agradecía a sus seguidores que la hayan salvado de nuevo.

Mientras Adara, que ha resurgido de sus propias cenizas y ya no quiere que sus fans la expulsen como le pidió a su madre cuando fue expulsada la semana pasada, ha reaccionado con seriedad y en silencio, Elena Rodríguez -presente en el plató de 'Tierra de nadie' con Jorge Javier Vázquez- ha confirmado que la hija de Rocío Jurado es una de las candidatas a llevarse el maletín: "tiene una personalidad arrolladora y no se deja llevar por nadie".

Además, la madre de la influencer ha desvelado la conversación en clave que habría mantenido con su hija antes de abandonar Honduras. "No gestiona bien las emociones, cómo no voy a estar preocupada", excalamaba Elena Rodríguez.