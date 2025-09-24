Manu logra lo nunca visto en Pasapalabra tras una remontada épica: un bote de más de 2 millones de euros

Manu y Rosa siguen imbatibles en Pasapalabra. Los concursantes, que llevan cientos de programas luchando por hacerse con el ansiado bote, siguen peleando cada tarde por conquistar el premio millonario. Una astronómica cifra que supera los dos millones de euros y que aún no ha encontrado dueño.

Con el bote del programa aún en juego, la emoción es máxima. Esta vez ha sido Manu el encargado de protagonizar una tarde de infarto con una jugada magistral que ha acabado en remontada épica.

Todo a pesar de que tanto la gallega como el madrileño han ido a la par durante casi todo el rosco. Sin embargo, ha sido Manu el que ha conseguido imponerse a su rival y llevarse la victoria a casa, rozando el bote.

Manu arrasa con su último turno en El Rosco: ¡se pone a dos letras del bote de 2.158.000 euros! https://t.co/BmmEMZ2gwl #Pasapalabra1362 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 23, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.