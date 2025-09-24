María José Suárez estalla tras las fotos con Escassi: "Me parece de poca categoría intentar vender algo que es falso"
María José Suárez desmiente rotunda cualquier acercamiento con su ex
La modelo sevillana rompe su silencio tras la portada que insinuaba un acercamiento con su expareja y aclara qué hay detrás de esas imágenes.
Una portada que lo cambia todo
La mañana amanecía con sorpresa en los quioscos: una conocida revista titulaba “juntos de nuevo (en el cine)” junto a unas fotos de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Las imágenes parecían apuntar a un reencuentro, pero nada más lejos de la realidad. “Dejad de mentir, de inventar y de confundir a la gente”, respondió tajante a la revista Hola! la modelo pocas horas después.
Fotos antiguas y un enfado monumental
María José explicó indignada que esas fotografías tienen tres años y pertenecen al rodaje de un corto que hicieron cuando aún eran pareja. “No he ido al cine con Álvaro, hace mucho que no voy al cine y mucho menos con él. No hablamos, nos tenemos bloqueados en redes y WhatsApp”, aclaró.
La única vez que se vieron
La sevillana quiso dejar claro que lo único que ha compartido con Escassi en los últimos meses fue un breve encuentro antes del verano en un bar de Madrid. “Entró con Sheila, me plantó dos besos como si nada hubiera pasado y me la presentó. Ese ha sido todo el contacto”, confesó.
Una etapa cerrada
El romance de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi comenzó en 2021 y terminó tres años después. Fue la propia modelo quien confirmó la ruptura en junio de 2024 con un mensaje en redes: “Se acabó. No ha sido el mejor final, pero me quedo con los buenos momentos”.
Hoy, a sus 50 años, María José atraviesa un momento de plenitud profesional y personal. “Me siento serena, con las mismas ilusiones que cuando tenía 30”, asegura. Y aunque no cierra la puerta al amor, insiste en que no tiene ninguna prisa: “Ahora mismo estoy centrada en mi hijo, en mi familia y en mi trabajo”.
Rumores desmentidos
Con este golpe en la mesa, María José Suárez zanja los rumores y recalca que su historia con Escassi pertenece al pasado. “Me parece de poca categoría intentar vender algo que es falso”, sentencia, dejando claro que no hay reconciliación posible.
