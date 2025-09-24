Rafa Nadal, víctima de un engaño con inteligencia artificial: “No tengo nada que ver con esos vídeos”

Rafa Nadal atraviesa días complicados. Tras hacerse público el duro episodio de acoso que sufrió su hermana Maribel, el extenista ha tenido que salir a la palestra para denunciar una estafa digital en la que su imagen y su voz han sido manipuladas gracias a la inteligencia artificial.

Una alerta en primera persona

El propio Rafa, tan reservado siempre en redes sociales, decidió lanzar un comunicado urgente a través de X (antes Twitter). “En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes”, escribió, dejando claro que se trata de un fraude.

La estafa que afecta a más famosos

El caso del manacorí no es aislado. Otros rostros conocidos como David Broncano, Pablo Motos o los jueces de MasterChef —Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera— también han sido utilizados en montajes de este tipo, donde se les vincula falsamente a productos milagro o supuestas fórmulas para enriquecerse.

Un problema cada vez más preocupante

La denuncia pública de Nadal vuelve a poner sobre la mesa los riesgos del mal uso de la inteligencia artificial y cómo puede afectar incluso a figuras de prestigio internacional. El tenista, acostumbrado a pelear en la pista, libra ahora una nueva batalla: proteger su nombre y advertir a sus seguidores para que no caigan en este tipo de trampas digitales.