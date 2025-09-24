El vídeo que ha compartido Pasapalabra y que demuestra el tiempo que Manu y Rosa llevan juntos: "Es la primera del programa"

Hablar de Pasapalabra es hablar de Manu y Rosa. Dos concursantes que se han convertido en el alma del programa ya que encarnan el duelo más longevo de la historia del programa. Más de 300 programas él y más de 200 ella.

Sin embargo, a pesar de haber demostrado que han llegado lejos por méritos propios, ninguno de los dos ha logrado aún hacerse con el ansiado bote del programa. Un premio que supera los dos millones de euros y que sigue sin encontrar dueño.

Para recordar el hito que el madrileño y la gallega han alcanzado, Pasapalabra ha compartido a través de su perfil de Twitter un vídeo en el que rinden homenaje a todos los programas que ambos llevan juntos. "¡Manu y Rosa ya llevan más de 200 duelos juntos!", dicen desde la red social.

¡Manu y Rosa ya llevan más de 200 duelos juntos! 💥👏



¿Cómo ha vivido Roberto Leal este acontecimiento HISTÓRICO de #Pasapalabra? 👀 pic.twitter.com/5EqxQW29Hc — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 24, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.