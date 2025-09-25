El aprieto que salpica a Alejandra Rubio tras salir a la luz esta comprometida información de Carlo Costanzia: "Hace lo que cree"

Mar Flores ha presentado por todo lo alto este miércoles sus memorias, 'Mar en calma', en un evento celebrado en la Casa del Libro de la Gran Vía madrileña al que asistieron familiares como Laura Matamoros, y amigos como Boris Izaguirre, Tania Llasera, o Jaime Astrain, además de decenas de medios de comunicación.

Sin embargo, y aunque muchos confiaban en que su hijo Carlo Costanzia apoyase a su madre junto a Alejandra Rubio para zanjar los rumores de distanciamiento entre ambos por los durísimos episodios que la modelo le dedica tanto a él -hablando sobre sus adicciones, sus problemas de conducta y su paso por la cárcel-, como a su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, el joven optó por no estar al lado de su progenitora en su gran día.

Una sonada ausencia que Mar justificó asegurando que Carlo estaba trabajando como un loco y que, al igual que él, tampoco estaban allí sus otros cuatro hijos, Bruno, Mauro, Beltrán y Darío -que llevan una vida anónima alejada del foco mediático- y eso no quería decir que no la apoyasen incondicionalmente.

Sin embargo, tras la rueda de prensa la modelo atendía a Europa Press y, más sincera que nunca, admitía que no le había sentado bien el posado de su hijo, Alejandra y Terelu Campos con Costanzia di Costigliole en el cumpleaños de su consuegra, apuntando que "cada uno hace lo que cree que debe hacer".

Alejandra Rubio contesta a su suegra

Este jueves Alejandra se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver' y, a pesar de su evidente incomodidad, no le ha quedado más remedio que responder a los comentarios de sus compañeros de programa apuntando que si Carlo no fue a la presentación de las memorias de su madre es porque no quiso, aunque tanto la modelo como ella apunten a que no pudo ir por motivos profesionales.

"Yo siempre soy sincera, y todo lo que puedo decir lo digo. Mar ha dado una explicación, Carlo estaba trabajando y yo tampoco iba a ir ahí de espontánea ¿no?" ha defendido, asegurando que aunque suene "poco creíble", "es la realidad" que su novio estaba trabajando, ya que además de estar inmerso en el rodaje de 'Decomasters', tiene una barbería a la que va mucho más de lo que pensamos.

Ante la incredulidad de sus compañeros, que no se han creído que Carlo estuviese trabajando a las 21.00 horas, y dejando claro que "yo no tomo al espectador por todo", Alejandra ha apuntado dolida que la prensa "hacéis todo para que al final Carlo siempre quede mal cuando Carlo no tiene ningún problema y está trabajando cada día con su madre".

Insistiendo en que lejos de lo que se dice, madre e hijo tienen una relación cordial, Alejandra ha acabado por admitir que, aunque sus compromisos se lo hubiesen permitido, su pareja no hubiese ido a la presentación de las memorias: "Seguramente no porque eso sí es un posicionamiento público y él ya ha dicho que no se va a posicionar".

"La presentación de este libro sí es un posicionamiento. Que Carlo pose en el cumpleaños de mi madre no es ningún posicionamiento. Y si mar hubiese ido al cumpleaños de mi madre hubiese posado con ella" ha asegurado, respondiendo a las declaraciones de Mar reconociendo que le ha molestado el posado con su exmarido en la fiesta de Terelu.

"Vale, yo ya he dado mi opinión. Paso, era el cumpleaños de mi madre, estaba invitado mi suegro y posamos juntos. Otra cosa es la presentación de un libro. En el que Carlo no se quiere posicionar" ha zanjado, acabando por confirmar 'con la boca pequeña' que su pareja no quiere apoyar la autobiografía de su madre aunque, como ha confesado visiblemente incómoda, "hay cosas más allá que pasan en las familias y que no son públicas, y que aquí no se pueden hablar". "Si os queréis quedar con eso fenomenal, pero Carlo no se va a posicionar. No va a ir a la presentación de un libro donde es posicionarse" ha sentenciado.