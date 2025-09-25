Cristina Pedroche sorprende al revelar el precio del vestido de las últimas Campanadas hecho con su leche materna: “En el que no solo se valora lo que lleva, sino todo lo sentimental"

La presentadora vuelve a dejar boquiabierto al público, esta vez no con un estilismo en Nochevieja, sino con la confesión del valor de su diseño más personal y polémico.

Una confesión en televisión

Cristina Pedroche fue la gran invitada de lujo en Tesoro o cacharro, el nuevo concurso de LaSexta conducido por Iñaki López. Y lo que allí reveló dejó a todos atónitos: el altísimo precio del vestido con el que presentó las últimas Campanadas, confeccionado con su propia leche materna.

Con naturalidad y mucho orgullo, la televisiva explicó a los concursantes el trasfondo de la pieza: “No solo se valora lo que lleva, sino lo sentimental que es, porque está hecho de mi leche”. Y no dudó en señalar los detalles: “Cada parte del vestido es como si fuera un pecho, un pezón del que salen gotitas de leche”.

Un detalle del vestido de leche materna de Cristina Pedroche. / El programa 'Tesoro o cacharro'

Una creación única

La pieza fue obra de la diseñadora Belén Mozas y del dúo sevillano VivasCarrión, quienes dieron forma a un diseño de silueta de menina, casco incluido, que ya forma parte de la historia televisiva. Un look con el que Pedroche no solo volvió a revolucionar la última noche del año, sino que ahora también lo ha convertido en objeto de culto.

Cristina Pedroche con su vestido de leche materna / Cristina Pedroche

El gran momento del programa

En el concurso, los participantes tenían que adivinar si el vestido costaba 15.000 euros o 50.000, enfrentándose en la recta final al dilema junto a otro objeto histórico: un sarcófago egipcio. Finalmente, tras dudar entre el valor sentimental y el trabajo artesanal de la prenda, decidieron apostar fuerte: “Leche suya, de su hija, las Campanadas, dos diseñadores famosos… eso tiene mucho trabajo”.

Y no se equivocaron: ¡el vestido de leche materna de Cristina Pedroche está valorado en nada menos que 50.000 euros!

La reina de las Campanadas lo vuelve a hacer

Una vez más, la presentadora demuestra que no hay reto ni estilismo imposible. Si en cada Nochevieja consigue mantener en vilo a toda España con sus vestidos, ahora ha logrado convertir una confesión en televisión en noticia nacional. Porque si algo tiene claro Cristina Pedroche es que la moda también puede ser un acto de amor y memoria.