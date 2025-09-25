Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gloria Camila se derrumba en 'Supervivientes All Stars 2' entre dudas sobre su pareja Álvaro García

Entre lágrimas en la isla, la hija de Ortega Cano confiesa sus dudas amorosas sin saber que su pareja la apoya públicamente desde España

Gloria Camila se derrumba en ‘Supervivientes All Stars 2’ entre dudas sobre su pareja Álvaro García

Gloria Camila se derrumba en 'Supervivientes All Stars 2' entre dudas sobre su pareja Álvaro García / TELECINCO

Lucía Salazar

La hija de Ortega Cano atraviesa uno de sus momentos más vulnerables en Honduras y confiesa entre lágrimas la incertidumbre que siente por la distancia con su novio.

Una confesión al atardecer

El hambre, el cansancio y el aislamiento comienzan a hacer mella en los concursantes de Supervivientes All Stars 2, y Gloria Camila ha sido una de las más afectadas. Mientras contemplaba la puesta de sol en la playa, no pudo contener las lágrimas y abrió su corazón a Jessica Bueno: “Se me está haciendo súper duro esto, tía… El hecho de no saber de él, no sé qué tal estará, si me está viendo, si está orgulloso”.

Consciente de que las lágrimas se repiten demasiado a menudo, intentó poner freno a su desahogo: “No me puedo pasar todo el concurso llorando, soy una llorona”. Sin embargo, sus palabras reflejaban a la perfección la fragilidad que la distancia está sacando a relucir.

El apoyo de su familia

En medio de esta montaña rusa emocional, la organización del programa le dio un pequeño respiro. Con motivo del cumpleaños de Rocío Jurado, Gloria pudo escuchar a su padre, Ortega Cano, aunque la emoción le impidió hablar directamente. Fue su tío Aniceto quien transmitió el mensaje de ánimo de toda la familia: “Tienes una capacidad tremenda y quiero que lo disfrutes. Tienes que ser la ganadora”.

Lo que Gloria aún no sabe

Mientras ella llora en la isla, en España Álvaro García ha roto su silencio para mostrarle públicamente su apoyo en el programa Fiesta. Con palabras cargadas de cariño, el cantante definió a su pareja como “una persona vitamina”“Es muy fácil estar con ella, muy cariñosa… Te quita todas esas piedritas del camino y te lo hace todo más sencillo”.

Álvaro, además, reveló un detalle muy especial: antes de que Gloria viajara a Honduras, escondió en su maleta una carta para darle fuerzas durante el concurso. Convencido de que su relación no se resentirá por la distancia, aseguró que confía plenamente en ella y que seguirá acompañándola con su música y desde la lejanía.

Noticias relacionadas y más

Entre lágrimas y certezas

Lo que para Gloria es incertidumbre, para Álvaro es confianza. Una diferencia que marca el contraste entre la soledad de la isla y el calor de quien la espera fuera. Y aunque ella aún no lo sabe, sus dudas encuentran eco en unas declaraciones que confirman lo contrario: su pareja está más cerca de lo que imagina, aunque sea en la distancia.

