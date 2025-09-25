Tras su cnacelación express
Jimmy Kimmel rompe todos los récords con su regreso a la televisión y logra su programa más visto en 22 años
El humorista se volvió a poner frente a las cámaras tras una semana de cancelación por la censura de Trump
Kevin Rodríguez
Jimmy Kimmel arrasó anoche con su regreso a la televisión, rompiendo todos los récords y logrando su programa más visto en 22 años. Él humorista se volvió a hacer con el público una semana después de su cancelación por los comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk.
El programa de Kimmel fue visto anoche por más de 6,2 millones de espectadores, una cifra nunca antes vista por su programa en sus 22 años de historia, salvo con alguna emisión especial. Con este dato, el humorista cuadruplica la audiencia que venía registrando antes de la cancelación (1,5 millones).
Además, hay que destacar que esa cifra pudo haber sido más alta si Nexstar y Sinclair hubiesen levantado el veto al cómico, ya que las cadenas locales no emitieron el programa, dejando al 23% de la audiencia sin la opción de sintonizar con el show de Kimmel en su televisor.
Un monólogo con respuesta a Trump
Si esperado ha sido el regreso del estadounidense, más esperado aún fue su monólogo, en el que no dudó en responder a Trump, que había celebrado la cancelación de su programa. El humorista atacó la antiamericana censura del presidente de EEUU y respondió a la afirmación de que su programa no tenía audiencia. "Bueno, ¡hoy sí la tengo!”, ironizó el presentador, consciente de que su vuelta lograría una gran repercusión.
- Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara
- El cuartel de la Guardia Civil de Avilés, 'con fecha de desalojo y sin alternativa