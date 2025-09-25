Lara Álvarez habla como nunca de su situación sentimental tras su sonada ruptura: "El único fracaso es quedarte"

A pesar de que no le gusta la etiqueta de "soltera de oro", es innegable que Lara Álvarez es una de las mujeres sin pareja más envidiadas y admiradas de nuestro país. Tras protagonizar mediáticas historias de amor con diferentes rostros conocidos como Sergio Ramos, Dani Martínez, Fernando Alonso, Andrés Velencoso, o Ángel Martín, la presentadora recuperaba la ilusión al lado de un antiguo amor, el piloto de aviación Perico Durán, con el que comenzaba una sólida relación en otoño de 2024, diez años después de conocerse y vivir un breve pero intenso noviazgo que dejó huella en ambos.

Y aunque parecían la pareja perfecta, y durante los meses que estuvieron juntos no dejaron de presumir de su felicidad a través de redes sociales, en mayo salía a la luz que habían decidido poner punto y final a su noviazgo: "Las relaciones van y vienen y el único fracaso es quedarte donde no eres feliz y donde no haces feliz. Un acto de amor enorme es dejar ir" confesaba la asturiana ante los micrófonos de Europa Press entonces.

Cuatro meses después de su ruptura con Perico, y tras un verano en el que ha podido descansar y disfrutar *de unas merecidas vacaciones en compañía de sus padres y de su hermano Bosco -a los que está muy unida- Lara ha retomado su vida social asistiendo a la función número 1000 del espectáculo 'Wah Show' en Madrid, donde nos ha sorprendido con una sincera y profunda reflexión sobre su soltería elegida.

"Estoy muy tranquila y muy bien. Sin duda, también son etapas muy bonitas. Yo creo que acompañado, sin acompañar, uno está siempre conectado. Y ese trabajo también interno, aunque tengas pareja o no la tengas, es bonito" expresa, apuntando que "el desarrollo personal, la introspección, el conocerse, el no necesitar, sino el decir, te elijo" es fruto de "un proceso" en el que también tiene que haber "muchos ratos de soledad, de descubrimiento".

Más sincera que nunca, Lara confiesa que si tuviese que destacar algo de su soltería sería que "es bonito para acompañarte a ti misma, ¿no?". "Es un momento también, mira, me atrevo a decirte, es un momento también de desarrollo en muchos aspectos, de mirarte un poco el ombligo, de ver tus necesidades, ¿no?" añade.

"Es una elección, o sea, ¿qué quiero decir? Y a veces es una elección y a veces las parejas funcionan, otras veces no funcionan, a veces... Pero si estás bien contigo mismo" desvela.