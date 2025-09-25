Mar Flores rompe su silencio sobre el polémico posado de Terelu Campos y Carlo Costanzia padre: “¿Me ha molestado? Pues sí”

La modelo reapareció en Madrid para presentar sus memorias Mar en calma y no pudo evitar pronunciarse, visiblemente molesta, sobre la imagen que ha acaparado titulares en la última semana.

Un regreso bajo la lupa

El pasado 24 de septiembre, Mar Flores se convirtió en la gran protagonista de la Gran Vía madrileña con la presentación de sus esperadas memorias. Arropada por amigos íntimos como Boris Izaguirre, Tania Llasera y Jaime Astrain, la modelo vivió una tarde emocionante… aunque marcada por la sombra del polémico posado de su expareja Carlo Costanzia padre junto a Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carlo hijo en el 60 cumpleaños de la colaboradora.

El posado que lo cambió todo

El pasado 17 de septiembre, Terelu soplaba velas rodeada de rostros conocidos en un fiestón celebrado en el restaurante Jimmy’s. La foto más comentada de la noche no fue la de la tarta, sino la que mostraba a Terelu posando con su consuegro y el joven Carlo Costanzia. Una imagen interpretada por muchos como un gesto cargado de simbolismo… y un golpe directo a Mar Flores.

En un primer momento, la modelo optó por el silencio. Pero en la presentación de Mar en calma, no pudo evitar pronunciarse: “¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? ¿Te hubiera gustado ver ese programa? Pues ya te lo estoy diciendo todo. ¿Me ha molestado? Pues sí. Pero, ¡qué vamos a hacer! Cada uno hace lo que cree que debe hacer”, declaró con firmeza ante las cámaras de Europa Press.

Entre la polémica y la ausencia

La modelo también tuvo que enfrentarse a otra incómoda pregunta: la ausencia de su hijo Carlo en un día tan señalado. Y quiso despejar dudas: “Aquí no están ninguno de mis hijos y están todos presentes. Unos porque no quieren ser famosos y no es el lugar. Carlo, en concreto, porque está trabajando como un loco. Estamos haciendo un programa juntos y él está trabajando hoy. Esa es la razón”.

El calor de los que sí estuvieron

Pese a todo, Mar Flores se mostró agradecida por el apoyo recibido: “Está toda la gente que quiero apoyándome, ya sea por WhatsApp, por llamadas o los que han podido venir hoy. Me siento muy querida y no he echado de menos a nadie”.

Entre esas personas, una presencia brilló con luz propia: la de su sobrina Laura Matamoros, quien no dudó en estar junto a su tía en este momento tan significativo. La influencer, muy unida a Mar, incluso se pronunció sobre la ausencia de su primo Carlo: “Cada uno sabe dónde tiene que estar y cuándo. Yo estoy aquí porque creo que esta es la manera de apoyar”.

Un capítulo que no se cierra

Con sus memorias arrasando en ventas y su vida personal en el centro del huracán, Mar Flores demuestra una vez más que, pese a las polémicas y a los posados inesperados, sigue escribiendo su historia con voz propia.