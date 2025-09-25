La colaboradora televisiva ha roto su silencio en Instagram y ha mostrado su hartazgo frente a los ataques de la influencer, en medio de una enemistad que ya es histórica.

El desahogo más esperado

Marta Peñate ha dicho basta. Con más de un millón de seguidores pendientes de cada palabra, la exconcursante de Supervivientes utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contundente a Oriana Marzoli, con quien mantiene una rivalidad tan mediática como personal. El detonante fue un nuevo vídeo en el que Oriana hablaba de ella y que llevó a Marta a pronunciarse con un escrito claro y tajante: “Os juro que no me hace gracia subir esto, pero ya no puedo más. Se tergiversa todo lo que digo… De mentirosa no me deja nadie”.

Marta Peñate estalla contra Oriana Marzoli y lanza un mensaje demoledor: “De mentirosa no me deja nadie” / Instagram

“Hasta aquí”

Visiblemente molesta, Marta explicó que llevaba días dudando si compartir su testimonio: “Llevo una semana pensando en subir el vídeo y dar protagonismo a alguien que no se lo merece, pero no voy a permitir que me dejen de menos”. Además, insistió en que acude al plató de Supervivientes All Stars únicamente para hablar del concurso en el que participa su pareja, Tony Spina, pero advirtió: “Si la otra parte se ríe de mí o me ataca, saltaré. Se acabó”.

Un cruce de reproches que viene de lejos

La guerra entre Marta y Oriana no es nueva. Apenas arrancada la nueva edición de Supervivientes All Stars, ambas protagonizaron un enfrentamiento en directo tan tenso que obligó a la presentadora, Sandra Barneda, a intervenir. Entre reproches de “payasa”, acusaciones de “falta de profesionalidad” y ataques personales, quedó claro que el plató se había convertido en un campo de batalla.

La respuesta que nunca llega

Por ahora, Oriana guarda silencio ante la última ofensiva de Marta, aunque las redes hierven con la división de bandos entre las dos colaboradoras. Mientras tanto, Peñate ha dejado claro que piensa defender su verdad con uñas y dientes: “Soy colaboradora habitual, no necesito esto para sentarme en un plató”.

Una enemistad televisiva en mayúsculas

Lo cierto es que el choque entre Marta Peñate y Oriana Marzoli trasciende lo profesional. La sombra de Tony Spina, actual pareja de Marta y ex de Oriana, siempre planea sobre esta rivalidad que se ha convertido en uno de los principales atractivos del formato. Y aunque ambas aseguren que su foco está en el concurso, la realidad es que sus encontronazos son ya parte del espectáculo.