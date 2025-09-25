Marta Peñate se sincera sobre la maternidad y descarta la adopción: “No sé cómo he aguantado tanta mierda”

La exconcursante de Supervivientes abre su corazón en un directo de Instagram y relata el duro camino que ha recorrido junto a Tony Spina en su lucha por ser madre.

Una confesión entre lágrimas

Marta Peñate no pudo contener la emoción al hablar de su deseo de convertirse en madre. Durante un directo con sus seguidores, la canaria recordó los tres años de tratamientos de fertilidad a los que se ha sometido y el doloroso aborto que sufrió hace unos meses: “Me han entrado ganas de llorar. No sé cómo he aguantado tanta mierda”, admitía con voz entrecortada.

El recuerdo de su aborto

Hace solo unos meses, Marta anunciaba con ilusión que estaba embarazada de su primer hijo, pero poco después tuvo que comunicar la pérdida del bebé. Ahora, con la franqueza que la caracteriza, explicaba que el embrión estaba en perfectas condiciones y que aquello fue fruto de una de esas estadísticas crueles que afectan a una de cada cinco mujeres.

Además, recordó que ya se había sometido a varias transferencias embrionarias que tampoco llegaron a término: un proceso lleno de altibajos emocionales que la ha puesto a prueba como nunca.

“Yo no quiero adoptar”

La pregunta de sus seguidores sobre si se plantearía la adopción fue el detonante de una de sus declaraciones más tajantes: “Yo no quiero adoptar porque no puedo tener un hijo”. Más tarde, quiso matizar sus palabras: “Nunca lo he considerado. Eso se piensa con el tiempo. Eso de decir ‘no puedo tener hijos, adopto’ me parece superficial”.

Incluso llegó a interesarse por la adopción de niños ucranianos, pero finalmente descartó la idea porque no se sintió preparada: “Pensé que igual no le podía dar una vida buena y me lo replanteé”, confesó.

Un camino aún por recorrer

Pese a las dificultades, Marta no ha perdido la esperanza. La influencer adelantó que pronto se someterá a nuevas pruebas de inmunología para continuar con su proceso, siempre de la mano de su pareja, Tony Spina, que se ha convertido en su gran apoyo.

“Seguiremos luchando”, aseguró Marta, convencida de que, aunque el camino está siendo duro, no renunciará a su sueño de ser madre.