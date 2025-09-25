Pasapalabra emite el comunicado definitivo sobre el bote final: Manu se proclama ganador tras más de 300 programas

El bote de Pasapalabra sigue creciendo y es ya el premio más cuantioso del programa. Más de 2 millones de euros están en juego y por ahora, ni Manu ni Rosa han conseguido llevarse a casa la astronómica cifra. Y no será por intentos porque ambos se han agenciado un nuevo récord, el de ser los concursante que han protagonizado el reto más largo del programa. Manu con más de 300 programas y Rosa con más de 200.

Puede que el premio final siga en juego pero en la pasada tarde el programa estuvo a punto de vivir una tarde histórica y repartir el bote millonario, todo gracias a Manu, que una vez más, estuvo a punto de convertirse en el flamante ganador del programa. Pero una vez más, el programa se cerró con el bote aún en juego.

👉 ¡Manu se vuelve a proclamar ganador y evita tener que ir mañana a la silla azul! #Pasapalabra1363



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfU9bc pic.twitter.com/BW2nd1O6QB — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 24, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.