La presentación de las memorias de Mar Flores encienden la tensión con su hijo Carlo: ausencias, reproches y un cumpleaños revelador

La modelo ha presentado su libro Mar en calma en Madrid en uno de los momentos más delicados de su vida personal, marcada por la ausencia de su hijo y su entorno más cercano.

Un estreno con luces… y muchas sombras

Mar Flores vive uno de los capítulos más dulces de su carrera. Sus memorias, Mar en calma, se han convertido en un éxito de ventas y este miércoles abarrotó la Casa del Libro de Gran Vía en una firma que colgó el cartel de completo. Radiante y segura, la modelo posó ante los medios con su ejemplar en la mano, pero sin el apoyo de los pilares fundamentales de su vida: sus hijos.

La gran ausencia de Carlo y Alejandra

Lo que más llamó la atención fue la falta de Carlo Costanzia, su hijo, ni de su pareja, Alejandra Rubio. Un gesto que no pasó desapercibido y que deja en evidencia la fría relación que atraviesan. Ella, sin embargo, quiso quitar hierro al asunto: “Me siento muy querida, todos los que han podido están para apoyarme y yo lo siento así”, explicó con una sonrisa.

Pero la realidad es bien distinta. Según adelantó Jorge Borrajo, director de Semana, Carlo atraviesa un momento de profundo malestar tras la publicación del libro. En sus páginas, Mar no solo revive episodios dolorosos junto a Carlo Costanzia padre, sino que también expone las adicciones de su hijo, algo que él nunca habría querido ver en letras impresas.

Un vínculo al borde de la ruptura

El joven y la modelo incluso coincidieron en un rodaje televisivo, pero el reencuentro, lejos de acercarlos, fue descrito como “tenso”. Antonio Rossi, colaborador de televisión, fue tajante: “No puedo decir que la relación esté rota, pero está casi al 100%”. Y todo apunta a que la brecha se abrió de forma definitiva tras un viaje a Turín, cuando Carlo descubrió las memorias de su madre y decidió marcar distancias.

El ‘zasca’ público que lo cambió todo

Si algo ha dolido especialmente a Mar Flores es ver cómo su hijo sí estuvo presente en el 60 cumpleaños de Terelu Campos. Allí no faltaron ni Alejandra Rubio ni Carlo padre, que incluso posó sonriente con la pareja. Un gesto que muchos interpretaron como un golpe en toda regla hacia la modelo.

Pocos días después, Carlo padre reaparecía en televisión para dar su versión y cuestionar a su exmujer, dejando claro que mantiene una relación cercana con su hijo… y con su nuera. Fue Alejandra, de hecho, quien le facilitó un ejemplar de Mar en calma para que pudiera leer lo que Mar había escrito sobre él.

Mar, firme pese a todo

A pesar de las ausencias y las polémicas, Mar Flores continúa su camino con paso firme. “No echo de menos a nadie”, afirmó convencida, defendiendo que sus memorias son una catarsis personal y un acto de verdad. Una frase que resuena con fuerza en medio del huracán mediático y que podría marcar un antes y un después en su relación con Carlo Costanzia.