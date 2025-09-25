Roberto Leal confiesa, años después, su vínculo con Aitana: el presentador habla de sus sentimientos en Pasapalabra
Así se ha vivido el momento en directo en plató
Roberto Leal no ha podido evitar ponerse nostálgico cuando en la prueba de La Pista en Pasapalabra sonaba un tema de Aitana. El motivo de la reacción del presentador se debía a la relación que unió hace años a la cantante y al presentador, cuando esta aspiraba a ganar Operación Triunfo y el de Sevilla estaba al frente de la edición del programa en 2017.
El tema que sonaba era "Chandelier", de Sia, una canción que la catalana interpretó en el reality musical y que en cuanto empezó a sonar en el plató de Pasapalabra el presentador confesó que le recordaba a Aitana.
Un bonito momento del que fueron cómplices tanto los invitados, el público y los concursantes del programa, Manu y Rosa.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
