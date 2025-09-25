Roberto Leal confirma en Pasapalabra lo que ha pasado entre Manu y Rosa: "Un poquito el corazón..."

En Pasapalabra, la relación entre Manu y Rosa va más allá de la rivalidad por hacerse con el bote del programa y el compañerismo, ya que a pesar de que el madrileño y la gallega tienen el mismo objetivo: conquistar el premio final, también han hecho alarde de tener un vínculo común y es que ambos son centenarios en el concurso de Antena 3.

Mientras que Manu ha conseguido resistir en el concurso durante 300 programas, Rosa lograba hace unos días traspasar la barrera de los 200.

Con unas trayectorias tan largas en el programa es normal que ambos hayan conseguido ganarse más que el favor del público, de hecho, han logrado llegar incluso al corazón del mismísmo Roberto Leal. "Confirmamos: Manu y Rosa le han robado un poquito el corazón a Roberto Leal", decía el comunicado que el perdil del programa compartía a través de su perfil de Twitter.

🚨 Confirmamos: Manu y Rosa le han robado un poquito el corazón a Roberto Leal.



(Normal... 💓) #Pasapalabra pic.twitter.com/h7DH4nL5gD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 25, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.