El temor de Irene Rosales tras la ruptura con Kiko Rivera sale a la luz: el DJ amenaza con contar los detalles más íntimos de su matrimonio en una canción
La influencer continua viviendo en el domicilio que compartía con el hijo de Isabel Pantoja
Kiko Rivera ha anunciado esta semana que está componiendo una canción en la que hablará de sus sentimientos y emociones ahora que vive una delicada situación personal tras confirmar su separación con Irene Rosales. Como muchos otros artistas, el hijo de Isabel Pantoja utilizará la música para expresarse... pero, ¿qué opina su exmujer?
El primo de Anabel Pantoja ya anunció no que no ofrecería ninguna entrevista en medios de comunicación para hablar de su separación y hasta la fecha así ha sido... pero parece que la música le va a servir para desvelar todos sus sentimientos.
Por esto mismo ha sido preguntada Rosales y... ¡atención! porque no tenía conocimiento de que el padre de sus hijas fuera a componer una canción para hablar de su situación actual, pero le parece bien porque es su profesión: "No lo sabía pero vamos, es a lo que se dedica. Es su trabajo y se expresa por ahí... así que muy bien".
La exmujer del dj ha insistido que no le parece mal que Kiko saque una canción sobre el momento que están viviendo, de hecho le ha animado a que siga componiendo: "¡No por favor! Nada, al revés".
En lo que no ha querido opinar Irene es en el rédito económico que va a sacar Rivera con este tema, que muchos han denominado el 'Shakirazo', pese a haber renunciado a hablar de su vida privada en varios programas de televisión.
