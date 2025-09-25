El verdadero motivo de la ausencia de Carlo Costanzia en la presentación del libro de Mar Flores: “No había tiempo para más salidas”

La publicación de Mar en calma ha puesto a Mar Flores en el centro del huracán mediático… y a su hijo Carlo en el punto de mira por no acompañarla en uno de los días más importantes de su vida.

Un día clave con una ausencia llamativa

La modelo presentó en Madrid sus memorias, Mar en calma, ante un público entregado y rodeada de flashes. Sin embargo, lo que más sorprendió fue lo que no se vio: la silla vacía de su hijo mayor, Carlo Costanzia, y la de su pareja, Alejandra Rubio. Una ausencia especialmente comentada, teniendo en cuenta que días antes el joven sí se dejó ver en el 60 cumpleaños de Terelu Campos junto a su padre, Carlo Costanzia di Costigliole.

Viejas heridas abiertas de nuevo

Aunque madre e hijo habían logrado recomponer su relación tras momentos tan difíciles como la detención y paso por prisión de Carlo, la publicación de estas memorias parece haber reavivado tensiones. En sus páginas, Mar revive episodios muy duros de su pasado, señalando al aristócrata italiano como responsable de episodios traumáticos, y mencionando pasajes de la infancia de Carlo que el joven no habría recibido con buenos ojos.

El malestar ha sido tal que, según apuntó Semana, Carlo llegó incluso a plantear a la productora de DecoMasters —el programa que protagoniza junto a su madre en TVE— su intención de retirarse del proyecto.

La justificación que no convence

En este contexto, la ausencia del joven en el gran día de su madre ha dado mucho de qué hablar. Y aunque Mar Flores prefirió restar importancia, fue la periodista Beatriz Cortázar quien reveló en Informalia la explicación oficial: Carlo estaba cumpliendo con compromisos de grabación para DecoMasters y debía ocuparse de comprar materiales para el rodaje. Una “falta de tiempo” que no ha convencido a muchos.

“No colará”, aseguraba Cortázar, convencida de que su presencia habría sido la mejor prueba de que madre e hijo continúan unidos pese a las turbulencias. Pero la foto de la reconciliación no se produjo, y la sombra de un distanciamiento sigue creciendo.

Laura Matamoros da la cara

La que sí acudió a la firma fue Laura Matamoros, sobrina de Mar Flores, quien no dudó en mandar un recado a su primo Carlo: “Cada uno sabe dónde tiene que estar y cuándo tiene que estar… Yo estoy aquí porque creo que esta es la manera de apoyar”. Palabras que sonaron altas y claras en una tarde en la que la ausencia habló más que la presencia.

Entre excusas y rumores

Con las memorias batiendo récords de ventas y Mar Flores intentando mantener la calma, la pregunta sigue en el aire: ¿hay un nuevo cisma en la familia o todo se reduce a un problema de agenda? Mientras tanto, el silencio de Carlo y la frialdad de sus gestos parecen apuntar a que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir.