Beatriz Trapote reaparece tras el preocupante diagnóstico y anuncia la complicada decisión médica: "El cáncer es grande y no se puede operar""

Rota en lágrimas, Beatriz Trapote anunciaba a través de sus redes sociales el pasado 25 de agosto que su padre, al que está muy unida, había sido diagnosticado de cáncer de pulmón. "Cuando escuchas la palabra tumor... Son meses duros. Y cuesta mucho digerirlo, porque es una palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo", confesaba.

Desolada, la cuñada de Jesulín de Ubrique expresaba que, aunque "el cáncer es grande y no se puede operar", "estamos muy positivos confiando en la ciencia y sobre todo en él. En la vida, incluso en los momentos más duros, hay que aprender a ser positivo y a sacar fuerzas de donde parece que ya no quedan. Porque las grandes batallas solo llegan a quienes tienen la fortaleza de los grandes guerreros".

Un mes después de compartir con sus seguidores el delicado trance que está atravesando, Beatriz ha reaparecido con Víctor Janeiro en la inauguración del nuevo proyecto empresarial de su amigo José Luis López 'El Turronero' en Dos Hermanas (Sevilla) y, visiblemente más animada, ha dado la última hora sobre la enfermedad de su padre.

"Estamos en proceso, afortunadamente, si Dios quiere le operarán a principios de octubre y muy contentos porque hemos dado con el mejor cirujano del mundo, Diego González Rivas" nos ha contado emocionada, revelando que fue gracias a su "comunidad, mis trapotistas", cómo conoció al médico y pudo contactar con él para intervenir a su padre después de que le dijesen que el tumor era inoperable por su tamaño. "Por fin, ojalá podamos decir adiós a esa palabra tan fea" ha expresado esperanzada.

Su gran apoyo, Víctor, con el que ha bromeado con la posibilidad de ampliar la familia cuando le hemos preguntado por sus nuevos proyectos: "Casarnos otra vez y tener más hijos" ha exclamado Beatriz. "No, no, más no" ha respondido el torero con una carcajada.