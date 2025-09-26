Polémica con Pablo Motos tras su desafortunado comentario a Álex González sobre su intervención de tabique nasal: "Te ha quedado mejor que al de Andy y Lucas"

Álex González visitaba ayer el plató de El Hormiguero para presentar su nueva película "La sospecha de Sofía". Nada más empezar la entrevista, Pablo Motos le preguntó por su reciente operación de nariz. El actor español aprovechó el momento para contar que hacía apenas diez días que se había sometido a una intervención quirúrgica del tabique nasal, derivada de un golpe recibido durante una sesión de boxeo. Durante la charla aclaró que “no es por estética, sino para respirar mejor” y que aún tiene puntos que sanar.

En ese momento, Pablo Motos lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Te ha quedado mejor que al de Andy y Lucas”. El público se rio, pero el gesto de Álex fue de sorpresa: el comentario aludía directamente a la intervención estética de nariz que Lucas, cantante de Andy y Lucas, había hecho pública. El momento se volvió algo incómodo.

Tras el chiste, Pablo reconoció que se equivocó al mencionar “Andy y Lucas”, ya que ni siquiera recordaba cuál de los dos se había sometido a la cirugía. “Perdona, perdona, Lucas”, dijo visiblemente avergonzado, y admitió que “a veces va más deprisa la boca que la cabeza”. Álex respondió con calma, mostrando la herida y bromeando sobre lo delicado que es hablar del tema.

El caso de Lucas y su operación

No es la primera vez que se habla del tema: hace unos meses, Lucas del dúo Andy y Lucas visitó El Hormiguero para romper su silencio y reconocer públicamente que se había sometido a una intervención estética en la nariz. Contó que la recuperación no fue perfecta porque no siguió todos los cuidados médicos, lo que habría complicado la cicatrización. Dijo además que el impacto emocional fue fuerte: las críticas en redes y los comentarios hacia su apariencia llegaron muy lejos.

Entre humor, reputación y límites de la comedia

Este incidente reabre un debate recurrente sobre hasta dónde puede llegar el humor cuando se trata del cuerpo de otros. Aunque en programas como El Hormiguero se busca dinamismo y complicidad, hacer bromas sobre inseguridades físicas —y especialmente sobre cirugías— puede ser peligroso. En esta ocasión, la reacción fue rápida: disculpa pública, explicación del invitado y reconocimiento del error por parte del presentador.

El episodio evidencia que incluso en formatos ligeros existen líneas que no conviene cruzar. Álex logró convertir el momento incómodo en una explicación sincera de su operación, pero el episodio quedará como una llamada de atención.