Preocupación por el estado de Raphael tras cancelar su último concierto: "De antemano, comprensión y apoyo"

Raphael ha suspendido el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes, 26 de septiembre, en el recinto ferial de Ifeza de Zamora por "motivos médicos relaciones con un proceso gripal" tal y como ha anunciado la oficina de representación del cantante a través de un comunicado.

Debido a este motivo, el artista ha tenido que anunciar que no actuará esta noche, ha pedido disculpas por las molestias que ha podido causar y ha agradecido "de antemano la comprensión y apoyo" de su público.

Un concierto que cerraría la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora y que iba a tener una duración de hora y media.

Problema de salud

Raphael viajaba hace unos días hasta Ibiza junto a su mujer para disfrutar de unos días de desconexión en Semana Santay este miércoles, 23 de abril, ha anunciado a través de sus redes sociales su tan esperada vuelta.

"Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho", ha escrito el cantante en sus redes sociales.

El artista ha explicado que "durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó" y hoy, "con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido".

Una noticia que no extraña. Llevaba alejado del foco mediático desde que se le diagnosticara un linfoma cerebral a raíz de sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 17 de diciembre cuando se encontraba en el plató de 'La Revuelta' grabando un especial para Navidad, pero en este último mes Raphael se ha dejado ver en más de una ocasión muy recuperado.

Después de agradecer a todo el personal sanitario que se ha volcado con él, a su familia, a todos sus seres queridos y a esa comunidad de seguidores que le han mandado sus mejores deseos, el artista por fin anuncia su vuelta más esperada.