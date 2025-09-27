Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Ortega Cano rompe su silencio y habla sobre lo que está pasando a Gloria Camila en Supervivientes: "Tiene coraje y carácter"

El torero llama a su hija en directo para darle un importante mensaje

María González Falcó

Benito Domínguez

EP

Han sido meses complicados para José Ortega Cano y su familia. El repentino fallecimiento de Michu, madre de su única nieta, dinamitó la estabilidad en la que se encontraban y ahora, que ya han encontrado soluciones a todo lo que se les vino encima, Gloria Camila se ha embarcado en la aventura de 'Supervivientes 2025'.

Padre orgullo, el diestro no está quitando ojo de encima a la joven y hace unos días habló en exclusiva para los micrófonos de Europa Press y desvelaba, con una sonrisa en su rostro, que ve a su hija "muy bien, estupenda, tiene coraje y carácter".

El que fuera marido de Rocío Jurado siempre ha apoyado a Gloria Camila en todas sus decisiones laborales. Padre e hija han superado todas las dificultades que la vida les ha puesto en el camino y se han hecho más fuertes.

Tanto es así que hace unos días el torero llamaba a su hija en directo y le dedicaba unas bonitas palabras de aliento: "Gloria mía, preciosa. Que te quiero bonita. Te queremos". Una llamada que fue de lo más comentada en televisión debido a la emoción que provocó en los espectadores y en la propia familia Ortega-Cano.

Fiesta de los peregrinos en el Santuario del Fresno de Grado

"Recurrir a los tribunales solo servirá para alargar innecesariamente la supresión del peaje del Huerna", avisa el eurodiputado Jonás Fernández (PSOE)

El Mercadillo de La Corredoria abre sus puertas con el objetivo de atraer a un centenar de puestos

Más de doscientas personas exigen en Oviedo mayor inversión en sanidad: “La atención primaria ha explotado”

Las asociaciones vecinales de Oviedo se concentran frente al Sespa para exigir mejoras en la atención primaria

El mejor restaurante de Gijón (según Tripadvisor) tiene como especialidad el "bocachopo", un híbrido entre pizza y cachopo

Luis Olay Gayoso, jefe de Oncología Radioterápica del HUCA: "Las dos mejores decisiones para la salud son el deporte y dejar de fumar"
