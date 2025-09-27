Mar Flores estalla contra Terelu Campos y deja a Alejandra Rubio en medio de la pelea: "Mi verdad"

Mar Flores se encuentra 'muy tranquila' tras la publicación de su autobiografía 'Mar en calma'. Un libro en el que cuenta 'la verdad' y por el que se ha sincerado por los episodios de su vida. La modelo también ha mostrado su enfado con Terelu Campos por las declaraciones que ofreció en 'De Viernes'. Después del cruce de declaraciones que ha habido en las últimas semanas entre Mar Flores y Terelu Campos, esta última ha vuelto a aparecer en pantalla, en '¡De viernes!' y ha contestado a la modelo después de que esta asegurase que no necesita una foto familiar para demostrar que se quieren.Desde plató, la madre de Alejandra Rubio ha comentado que "no voy a hablar de ella porque así lo manifestó públicamente, soy una persona muy respetuosa, muchísimo, e intento hacer lo que me piden".

El malestar entre consuegras suele ser terreno delicado, y en este caso ha quedado en evidencia con los mensajes entre Terelu Campos y Mar Flores. La tensión no ha surgido de un día para otro, sino que ha ido creciendo con gestos, silencios y declaraciones que ambas han interpretado como dardos personales. La hija de María teresa Campos ha asegurado que ha asegurado que es "una persona muy respetable porque yo me he ganado el respeto en mi profesión" y no va a consentir que nadie le falte el respeto.

De esta manera, lo que comenzó como una aparente distancia prudente ha terminado convirtiéndose en un intercambio en el que ninguna quiere verse involucrada de manera abierta, aunque las palabras de una parecen aludir a la otra de forma inevitable.

En la presentación de su libro, Mar Flores dejó claro que no le agradó ver a su hijo Carlo Costanzia con su padre en el cumpleaños de Terelu, un gesto que interpretó como exposición innecesaria. En ese contexto afirmó: “Yo no necesito hacerme una foto para que se vea que nos queremos”. Sin nombrar directamente a la presentadora, la frase fue entendida por muchos como una crítica indirecta hacia ella.

El desencuentro se extiende también a lo personal. La propia Terelu confesó que nunca se le planteó un encuentro cordial con Mar Flores y que, de haber existido, lo habría aceptado sin problema. “Si a mí se me hubiera dicho vamos a tomar un café con la madre de Carlo, no hubiera puesto ni un solo problema”, comentó, antes de recalcar que ese acercamiento nunca se produjo. Una frase que resume bien la distancia real que existe entre ambas.