Terelu Campos contesta a Mar Flores y desata una guerra de indirectas: "Yo me he ganado el respeto en mi profesión"
"Me piden silencio, yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio", asegura
Después del cruce de declaraciones que ha habido en las últimas semanas entre Mar Flores y Terelu Campos, esta última ha vuelto a aparecer en pantalla, en '¡De viernes!' y ha contestado a la modelo después de que esta asegurase que no necesita una foto familiar para demostrar que se quieren.
Desde plató, la madre de Alejandra Rubio ha comentado que "no voy a hablar de ella porque así lo manifestó públicamente, soy una persona muy respetuosa, muchísimo, e intento hacer lo que me piden".
Eso sí, ha asegurado que es también "una persona muy respetable porque yo me he ganado el respeto en mi profesión" y no va a consentir que nadie le falte el respeto.
Además, Terelu ha explicado que "esta no es mi batalla ni mi guerra, no tengo nada que ver en esto y mi hija tampoco" porque "nosotros no existíamos" cuando ocurrieron los hechos entre Mar y Carlo Costanzia padre porque "no éramos amigos, no teníamos ni amigos comunes ni nada de nada, no voy a entrar en ninguna batalla, yo no he escrito ningún libro, no me he sentado en ningún plató y no he hecho ninguna exclusiva".
Por último, la colaboradora de televisión le ha lanzado una advertencia a Mar Flores: "Me piden silencio, yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio", dando entender que si la modelo sigue hablando, ella también lo hará.
