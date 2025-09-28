Las actriz asturiana Blanca Romero habla sin miedo sobre los problemas de salid mental: "Ya estoy mejor"
"Creo que llevo ahí un poco de curro acumulado y los artistas trabajamos con las emociones y somos muy sensibles". asegura
Conocimos más a fondo a Blanca Romero cuando se dejó entrevistar por Isabel Jiménez en 'Mis raíces', pero lo cierto es que la modelo está dejando ver más aspectos de su personalidad en 'Bailando con las estrellas', donde está demostrando ser una luchadora.
Está esforzándose al máximo para sacar adelante las coreografías que le imponen en el programa, pero lo cierto es que también está luchando con sus problemas de estrés, de los que ella misma ha hablado ante las cámaras de Europa Press.
"Creo que llevo ahí un poco de curro acumulado y los artistas trabajamos con las emociones y somos muy sensibles", decía la modelo cuando le preguntaban por cómo está llevando esta etapa de su vida.
La actriz aseguraba que mentalmente se encuentra mejor y que lo principal es pedir ayuda porque "para todo hay remedio y cura" y tras haberla solicitado, ahora puede decir que "ya estoy mejor".
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial