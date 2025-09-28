Un amigo David Bustamante sale en defensa del cantante por las críticas a su físico: "No puede estar más cachas y más guapo"

David Bustamante ha sido duramente criticado en redes sociales en los últimos meses por su aspecto físico. Muchos perfiles vertieron comentarios despectivos haciendo referencia a los cambios físicos que ha afrontado el artista en este último año, pero él ha querido permanecer al margen.

Ahora, Poty Castillo ha sido preguntado por esta situación a la que ha tenido que hacer frente su amigo y ha confesado que el artista "no puede estar más cachas y más guapo, y cada día canta mejor. Es como lo de Gardel, que cada día canta mejor".

Además de recalcar que "es un tipazo", también aprovechaba para reconocer que "es un crack, canta como nadie, está haciendo deporte como un loco" y mostraba su cansancio por ese tipo de críticas: "Cada dos por tres el tema que si engordas que si adelgazas... pero, ¿no tenemos otra cosa que pensar? No puede estar más cachas y más guapo".