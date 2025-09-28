Éramos pocos... y apareció Sonia Moldes: "Con el tiempo me alegro de haberle sido infiel a Alessandro Lequio"
"El mayor mentiroso de todo esto es él, es maquiavélico". asegura
EP
Sonia Moldes se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' para desmontar la versión que Alessandro Lequio ha dado sobre su historia con Mar Flores: "El mayor mentiroso de todo esto es él, es maquiavélico".
"La vida de Mar no la sé. Vamos a pensar que puede mentir, en una parte, que haya engañado a Fernández Tapias. ¿Cómo te atreves a juzgar una infidelidad cuando él en su vida le es infiel a Antonia y a Ana?", afirmaba la invitada al programa.
En cuanto a cómo fue su relación sentimental con él, Sonia desvelaba que fue "de altos y bajos, teníamos muchas rupturas por acontecimientos que ocurrían y él siempre volvía" y aseguraba que "con el tiempo me alegro de haberle sido infiel, la gente tiene que tomar de su propia medicina". Eso sí, afirmaba que Lequio "ha vendido a toda la gente que ha estado con él para ganar dinero".
Europa Press hablaba con Sonia Moldes en exclusiva después de su entrevista y al preguntarle si tiene miedo que Alessandro tome medidas legales contra ella por su relato, esta respondía sin dudar que "no".
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial