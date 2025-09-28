Éramos pocos... y apareció Sonia Moldes: "Con el tiempo me alegro de haberle sido infiel a Alessandro Lequio"

Sonia Moldes se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' para desmontar la versión que Alessandro Lequio ha dado sobre su historia con Mar Flores: "El mayor mentiroso de todo esto es él, es maquiavélico".

"La vida de Mar no la sé. Vamos a pensar que puede mentir, en una parte, que haya engañado a Fernández Tapias. ¿Cómo te atreves a juzgar una infidelidad cuando él en su vida le es infiel a Antonia y a Ana?", afirmaba la invitada al programa.

En cuanto a cómo fue su relación sentimental con él, Sonia desvelaba que fue "de altos y bajos, teníamos muchas rupturas por acontecimientos que ocurrían y él siempre volvía" y aseguraba que "con el tiempo me alegro de haberle sido infiel, la gente tiene que tomar de su propia medicina". Eso sí, afirmaba que Lequio "ha vendido a toda la gente que ha estado con él para ganar dinero".

Europa Press hablaba con Sonia Moldes en exclusiva después de su entrevista y al preguntarle si tiene miedo que Alessandro tome medidas legales contra ella por su relato, esta respondía sin dudar que "no".