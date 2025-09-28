'Fiesta'
Pipi Estrada, arrepentido, destapa la razón por la que vendió a Terelu en sus memorias eróticas: "Si lo llego a saber, no lo hago"
El colaborador cifró en 4.000 euros la cantidad que cobró por publicar aquellas memorias
Kevin Rodríguez
Pipi Estrada se sentó ayer en 'Fiesta' para explicar los motivos que le llevaron a vender las memorias eróticas con Terelu Campos cuando ambos dejaron de ser pareja. Además, cuenta cuánto le pagaron y se muestra arrepentido.
Estrada comenzó pidiendo disculpas públicamente a la colaboradora de 'De viernes', porque fue la mayor damnificada de la publicación de esas intimidades que tampoco beneficiaron su carrera.
El colaborador contó que fue "el director de la revista Interviú" quien le ofreció hacer esto. "Me pagaron 1.000 euros por capítulo, 4.000 euros en total. La revista también fue castigada con una cantidad que después Terelu recurrió. Yo pensaba que a Terelu no le iba a molestar tanto, que no iba a llegar la sangre al río. Si lo llego a saber, no lo hago", comenta Pipi, que confiesa que al final le salió muy caro: "He llegado a pagar 73.000 euros de indemnización".
Fue entonces cuando Emma García le preguntó la razón por la que había accedido a vender así las intimidades de la pareja: "Ella me deja y se va con otro señor al que yo conocía, un señor con el que coincidíamos y ella me decía que no le soportaba, que era muy pesado, y a la semana ya estaba con él", responde el colaborador.
A pesar de todo, Pipi piensa que las personas evolucionan y afirma que a día de hoy mantiene una relación de cordialidad con la que fuera su pareja, Terelu Campos: "Le mandé un mensaje de felicitación por su 60 cumpleaños y ella me contestó muy correctamente".
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
- La Corredoria se llena hasta los topes durante el estreno del 'mercadillo de Asturias' y los comerciantes agotan sus existencias: 'Es increíble