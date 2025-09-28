Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vestido de invitada perfecta de la modelo Nieves Álvarez que querrás para tu próxima boda o evento

La modelo ha apostado por un vestido de alta costura de Isabel Sanchis

Nieves Alvarez y Bill Saad en la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos en la Iglesia de Santa María a 27 de Septiembre de 2025 en Camona (España).

Nieves Alvarez y Bill Saad en la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos en la Iglesia de Santa María a 27 de Septiembre de 2025 en Camona (España). / EUROPA PRESS REPORTAJES

Benito Domínguez

EP

Hay personas que brillan con luz propia y se pongan lo que se pongan siempre consiguen ser el centro de atención. Eso es lo que le ha pasado a la radiante Nieves Álvarez este sábado en la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos.

La modelo apostaba por un vestido de alta costura de Isabel Sanchis con el que se convirtió en la invitada perfecta. Volantes, cintura ceñida y manga corta, no podía ser más ideal, sobre todo por su color rosa.

Como toque sofisticado, Nieves apostó por unos zapatos Manolo Blahnik en fucsia que contrastaban con el vestido y un mini bolso de Bvlgari con el que completó el lookazo.

No solo el vestido en sí era una joya, la sonrisa y la felicidad que radiaba la modelo hizo que todo fuera un cóctel de sensaciones a su llegada a la Iglesia de Santa María de Carmona.

La presentadora de televisión apareció de la mano de su pareja -y futuro marido- Bill Saad, quien apostó por un traje color azul y corbata a juego. Hace tan solo unas semanas trascendía la noticia de su compromiso matrimonial y desde entonces la modelo no ha dejado de mostrar su felicidad.

