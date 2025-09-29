Adiós a Kiko Jiménez tras ser acusado de ser "el culpable" de la inesperada ruptura: ''Mi hermana volvía de 'Supervivientes' ..."

Maite Galdeano regresa a la televisión y lo hace por todo lo grande en el plató de '¡De viernes!'. La navarra lleva meses alejada del foco mediático y ha escogido el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar de cómo está en estos momentos la relación con sus hijos, Sofía y Cristian Suescun.

Los conflictos que Maite Galdeano ha tenido con Kiko Jiménez han provocado que la creadora de 'La papela del camión' se haya distanciado de su hija y que lleven más de un año sin verse. Cristian, que en un principio se mostró contrario a su madre y se posicionó de lado de su hermana, parece ser que ha decidido reconciliarse con su madre para luchar contra un enemigo común: Kiko Jiménez. Madre e hijo contarán en '¡De viernes!' cómo han vivido ellos la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez y qué hay de cierto en los rumores que hablan de un affaire entre la influencer y el culturista Juan Faro. ¿Podrán en riesgo Maite y Cristian la relación de la pareja con sus declaraciones?

Maite y Cristian han protagonizado un emotivo reencuentro en directo tras 14 meses sin verse, tras un largo abrazo, Maite le ha pedido perdón a su hijo: ''Perdóname si te he hecho daño, te quiero un montón. Un año que nos ha hecho separarnos esta peraona. Quiero estar siempre a tu lado, vente a vivir conmigo si quieres''. Cristian ha afirmado que tienen que ''recuperar el tiempo perdido'' y ambos se han mostrado muy emocionados por volverse a ver tras el gran conflicto familiar que les ha separado durante tanto tiempo. Pero la alegría se ha disipado en cuanto se han acordado de Sofía Suescun.

Madre e hijo están de acuerdo en que el culpable de la situación familiar es Kiko Jiménez, a quien acusan de controlar a Sofía y Cristian da un ejemplo: ''Mi hermana volvía de 'Supervivientes' y echaron a mi madre porque la puso entre la espada y la pared 'o tu madre o yo''.

Ambos revelan múltiples situaciones que han vivido y afirman que en todas el culpable ha sido el novio de Sofía Suescun, además, Cristian afirma que ''ha visto cosas'' dando a entender que el exsuperviviente le ha sido infiel a su hermana en varias ocasiones.

Operación

Sofía Suescun anuncia el inminente paso de Kiko Jiménez por quirófano. La ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' confiesa el motivo que se esconde tras el último cambio de look de su novio.

La hija de Maite Galdeano, que no ha querido dar detalles ni explicar los motivos por los que ha decidido raparle la cabeza al jienense, ha hecho un anuncio en sus redes que ha dejado muy preocupados a sus seguidores. Desde el baño de su casa, la influencer corta el pelo a su pareja mientras explica que "esta semana", será operado, informan desde Outdoor.

"El domingo está siendo de quitapelos jajaja", bromea tras mostrar la gran cantidad de pelo que le retira a uno de sus gatos cada vez que lo cepilla. Frente al espejo del cuarto de baño, con pizas, tijeras y maquinilla, como si de una auténtica profesional del cabello se tratase, Sofía Suescun procede a cortarle el pelo a su pareja. Mientras va dejando los mechones de pelo que corta en el lavabo, Kiko y Sofía se muestran cómplices. "Kiko se opera esta semana y quería cortarle el pelo para ir haciéndome a la idea de cómo quedará", dice la influencer, que finalmente termina rapando al uno al exnovio de Gloria Camila Ortega. Los motivos de la intervención no han trascendido y ni Kiko ni Sofía han querido dar detalles sobre la operación a la que se someterá dentro de unos días el exnovio de Gloria Camila. No obstante y a pesar de no haberlo especificado, dada la naturalidad con la que han hecho este anuncio, es probable que la intervención no se deba a motivos de salud, sino más bien estéticos.