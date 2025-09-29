Anabel Pantoja planta cara al jurado en Bailando con las estrellas: “La próxima vez, si piso más uvas, te traigo la botella”

La sobrina de Isabel Pantoja volvió a ser la gran protagonista de la tercera gala del concurso, enfrentándose a un exigente chachachá, a las críticas más duras… y respondiendo con humor.

Una actuación con sabor agridulce

Tras deslumbrar con un vals romántico en la gala anterior, Anabel Pantoja regresó al escenario con un chachachá al ritmo de Señorita de Camila Cabello. Los nervios la jugaron una mala pasada: “Pensaba que me iba a equivocar porque estaba muy nerviosa”, confesó tras bajarse de la pista, reconociendo además que el baile no le había gustado nada.

El jurado, aunque valoró su entrega y la química con su pareja Álvaro Cuenca, coincidió en un punto clave: sus pies. Tacones mediante, Anabel no logró la soltura necesaria. “Intenta bailar sin tocar los talones, pon el peso en las puntas”, le aconsejaron. Ella, sincera como siempre, se defendió: “Yo no me pongo tacones nunca”.

El choque con Julia Gómez Cora

La crítica más dura llegó de la directora de musicales Julia Gómez Cora, quien no se mordió la lengua: “Aunque estemos en la época de la vendimia, no hace falta que pises el suelo como si estuvieras aplastando uvas”. Una observación que no sentó del todo bien a la colaboradora.

Lejos de achicarse, Anabel respondió con humor y desparpajo: “La próxima vez, si piso más uvas, te traigo la botella para que te la bebas”, arrancando carcajadas en plató y demostrando que no piensa rendirse fácilmente.

Tensiones fuera del escenario

Los ensayos tampoco han sido un camino de rosas. Además de los rumores sobre una posible crisis con su pareja David Rodríguez, la sevillana se mostró dolida con un comentario de Blanca Romero tras el mareo de su compañera Nona Sobo: “Si una se marea, pues es lo que hay. Una menos para la competición”. Anabel no dudó en tachar esas palabras de desafortunadas: “Parece que todos somos un equipo, pero no es así. Hay que relajarse”, sentenció.

La despedida de Pepe Navarro

La gala también estuvo marcada por la expulsión de Pepe Navarro, que no logró convencer al jurado ni al público con su vals. El presentador perdió su duelo contra Iago García y se convirtió en el segundo eliminado de la edición tras Aless Gibaja. “Ha sido una experiencia única y extraordinaria”, aseguró emocionado al despedirse.

Más presión en la pista

Con cada gala, la tensión aumenta y los concursantes que siguen en pie tienen que esforzarse aún más. Anabel, pese a las críticas, dejó claro que no piensa rendirse: “Sé que es una competición y, por supuesto, me gustaría llegar a la final. Un besito a todos, pero voy a ganar yo”, dijo entre risas, fiel a su estilo.